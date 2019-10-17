Президент Американської торговельної палати назвав ключову умову інвестиційного "раю" в Україні

Якщо Україні не вдасться домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму підтримки, то Кабінету міністрів не вдасться виконати амбітний план щодо залучення $50 мдрд прямих іноземних інвестицій до 2024 року.

Таку думку висловив президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер, інформує БІЗНЕС з посиланням на видання Atlantic Сouncil.

"Це справді велика мета, але здійсненна лише в тому випадку, якщо українська влада буде добре піклуватися про міжнародні компанії, які вже працюють в Україні. Транснаціональні корпорації, які працюють на місцях, — найкращі інвестиційні посли України. Вони переказують свої історії, хороші, погані і просто жахливі справи в Україні", — зауважив Гундер.

Серед ключових вимог бізнесу він назвав верховенство права, справедливе правосуддя, макроекономічну стабільність, передбачувану податкову політику, безпечні інвестиції та права власності, включаючи права інтелектуальної власності.

Очільник Американської торговельної палати навів кілька прикладів, які демонструють проблемність ведення бізнесу в Україні.

Так, за його даними, світовий енергетичний гігант Shell, який керує мережею АЗС по всій Україні, піддався переслідуванню українських судів — його звинувачують у змові про ціни на ринку роздрібної торгівлі паливом.

Тютюнова компанія Philip Morris, яка є п'ятим найбільшим платником податків в Україні, створила правовий прецедент минулого року, підписавши угоду з урядом про врегулювання багаторічної податкової суперечки. Але наразі українські правоохоронні органи оскаржують врегулювання цієї суперечки, визнаної міжнародним законодавством.

McDonald's, найбільша у світі мережа ресторанів за доходами, вже багато років не може відкрити ресторан в аеропорту "Бориспіль", який є воротами України для інвесторів. "Я кинув виклик прем'єр-міністру переглянути подібні випадки, запросивши його пообідати на обід в Біг-Мак в аеропорту, як тільки там піднімуть золоті арки", — зазначив Гундер.

Крім того, він вказав на деякі інші специфічні проблеми в Україні. "Команда президента Зеленського зараз невдоволено наполягає на ухваленні зворотного рішення у секторі відновлюваної енергетики. У сонячну та вітрову промисловість України надійшло понад $1 млрд прямих іноземних інвестицій. Будь-яке зворотне рішення — це поганий сигнал для інвесторів, шкодить довірі до країни", — вважає президент Американської торговельної палати в Україні.

Водночас він позитивно оцінив наміри української влади дати старт продажу великих державних підприємств, що, на його думку, може дати значний імпульс економіці.

Також Гундер назвав хорошим сигналом нещодавній візит в Україну американського актора і кінопродюсера Тома Круза, який шукає нові місця для зйомок свого наступного бойовика.

"Але в короткостроковій перспективі вся увага зосереджена на Міжнародному валютному фонді, який розглядають як знак схвалення для іноземних інвесторів. Якщо співпраці з МВФ не буде, залучення інвестицій в розмірі 50 мільярдів доларів буде дійсно неможливим", — переконаний президент Американської торговельної палати в Україні.

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