Швеція підтвердила звання країни з найвищою репутацією

Швеція другий рік поспіль зберігає лідерство в області репутації. Протягом останніх 7 років це скандинавська держава не опускалася в цій категорії нижче третього місця.

Про це свідчить дослідження 2019 Country RepTrak, презентоване компанією Reputation Institute, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт "Репутаційна економіка".

До топ-10 країн з найвищою репутацією також потрапили Швейцарія, Норвегія, Фінляндія, Нова Зеландія, Канада, Данія, Австралія, Нідерланди та Ірландія, яка цього року зайняла місце Японії. Рівень репутації п'яти країн-лідерів був оцінений експертами як "чудовий".

Дев'ять країн з цього списку незмінно були присутні в топ-10 з 2012 року.

Найвищою репутацією серед країн Східної Європи володіє Чехія (20-е місце). Трохи нижче розмістилися Польща (26-е) і Румунія (43-е місце). Росія в супроводі Нігерії і Саудівської Аравії зайняла 51-у позицію.

Найслабшою репутацією з досліджуваних країн мають Пакистан, Іран і Ірак.

"2019-й рік продемонстрував деяку стабілізацію глобального рівня репутації країн, зафіксувавши середній показник в 60,9 бала. У минулому році було відзначено річне зниження даного показника на 1,8 бала (RepTrak)", — йдеться у дослідженні.

Як і в минулі роки відзначається значне розходження в самооцінці більшості досліджуваних країн та їх сприйняття за кордоном. За аналогією з минулими роками, Росія зберігає суттєвий розрив між ставленням до держави її громадян і зовнішнім сприйняттям. Італія є єдиною країною, у якій рівень зовнішньої репутації перевершує внутрішній показник.

Найбільшого прогресу в рівні репутації вдалося досягти В'єтнаму, Алжиру, Сінгапуру, Швейцарії та Польщі. Найбільше падіння зафіксовано в Венесуелі, Ізраїлі, Франції, Саудівської Аравії і Великій Британії.

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