Український бізнес дав прогноз гривні на наступний рік

Очікування бізнесу щодо курсу валют покращилися і тепер українські підприємства очікують, що у наступні 12 місяців курс долара в Україні складе 27,96 гривні.

Про це йдеться у традиційному опитуванні підприємств України, проведеного Національним банком у III кварталі цього року, інформує БІЗНЕС.

"Так упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 27,96 гривні за долар. У попередньому кварталі цей показник становив 28,82 гривні за долар", — повідомляють у Нацбанку.

Майже третина з опитаних підприємств очікують, що у наступні 12 місяців курс долара буде нижчим за 27 гривень за долар.

На покращення очікувань бізнесу вплинула сприятлива ситуація на валютному ринку, яка триває в Україні нині. Зокрема приплив іноземного капіталу в гривневі облігації уряду та стійке збільшення врожайності в агросекторі.

Читайте також: Бізнес очікує покращення фінансового стану і готовий підвищувати зарплати

Разом з тим, бізнес покращив свої очікування щодо інфляції в Україні. Підприємці вважають, що у наступні 12 місяців ціни зростуть на 6,9% (в той час як минулого опитування бізнес називав інфляцію на рівні 7,7%).

В опитуванні взяли участь 690 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року.