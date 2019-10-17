Кібератаки можуть завдати світовому бізнесу збитків на $6 трильйонів у 2021 році – експерти

Якщо у світі не буде створено реальної дієвої системи кіберзахисту, то вже у 2021 році бізнес може зазнати збитків від кібератак на суму 6 трильйонів доларів.

Такий прогноз озвучили експерти захисту українського кіберпростору під час II Міжнародного форуму "Кібербезпека – захисти свій бізнес", який відбувся у Київській торгово-промисловій палаті України у рамках Всеукраїнського місячника кібербезпеки, інформує БІЗНЕС.

На форумі виступили понад 30 профільних експертів з державних установ та бізнесу з України, США, Німеччини та Ізраїлю. Загалом участь у заході взяли більше 400 представників центральних та місцевих органів влади, державних підприємств і установ, освітніх закладів, бізнесу з усіх регіонів України та інших країн.

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Основними темами дискусії стали питання взаємодії бізнес-влади щодо створення Національної екосистеми кібербезпеки, як однієї з основних складових цифрового перетворення держави, економіки та бізнесу.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу зазначив, що спільне завдання бізнесу й влади – створити реальну дієву систему кіберзахисту, щоб жоден агресор не мав можливості зазіхати на безпеку держави.

У свою чергу, віце-президент Київської торгово-промислової палати, голова Антикризового центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України Володимир Коляденко наголосив, що кожен рік у навчальних закладах повинен починатися з уроків кібергігієни. "Для цього ми нещодавно розпочали співпрацю з Міністерством освіти та науки України. На сьогоднішній день уроки з кібергігієни вже проведено у 30 школах, а до кінця місяця планується у 40 школах. Адже наша одна з головних функцій – це освіта і просвіта. Потрібно популяризувати кіберзахист, розпочинаючи зі шкіл до потужних просвітницьких акцій", – сказав він.

Він також проанонсував круглий стіл, який відбудеться 23 жовтня у Київській ТПП. У рамках заходу голова Кіберполіції Сергій Демедюк продемонструє ефективні засоби протидії шахрайству на кращих практиках кіберзахисту судової системи, законодавства та бізнесу.

Нагадаємо, згідно зі звітом компанії Sophos, сформованого за підсумками опитування 3100 IT-фахівців із 12 країн, 68% компаній постраждали від кібератак в 2018 році, незважаючи на всі спроби запобігти їм. При цьому 91% IT-фахівців зізналися, що атаки були успішними, незважаючи на використання сучасних методів захисту.

У числі найбільш популярних векторів атак респонденти назвали електронну пошту (33%), Інтернет (30%), уразливості в програмному забезпеченні (23%), а також використання несанкціонованих USB-накопичувачів або інших зовнішніх пристроїв (14%).