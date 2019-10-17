Бізнес очікує покращення фінансового стану і готовий підвищувати зарплати — НБУ

Про це свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком у III кварталі цього року, інформує БІЗНЕС.

Загалом бізнес прогнозує інфляцію через 12 місяців вже на рівні 6,9% (у II кварталі — 7,7%, у I кварталі — 9%). Суттєво зросла частка респондентів, які вважають, що зростання споживчих цін через рік не перевищить 7,5%. Таких підприємців – 54,5% (у II кварталі — 45,5%). Як і раніше, найвагомішим фактором впливу на інфляцію підприємці називають збільшення витрат на виробництво.

У НБУ зазначають, що рівень ділової активності підприємств залишається високим. Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. На думку підприємців, зростання економічної активності зберігається завдяки поліпшенню очікувань щодо інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, а також високим оцінкам загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва та фінансово-економічного стану підприємств.

Крім того, підприємці очікують у найближчі 12 місяців поліпшення свого фінансово-економічного стану. "Покращення очікують 38,6%, погіршення лише 11,5%. Оптимістично налаштовані підприємства всіх видів економічної діяльності, крім секторів енерго- та водопостачання", — зазначили у НБУ.

Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку (зокрема, завдяки новим фундаментальним факторам — припливу іноземного капіталу в гривневі облігації уряду та стійкому збільшенню врожайності в агросекторі) зумовлює також подальше поліпшення девальваційних очікувань. Так упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 27,96 грн/дол. У попередньому кварталі цей показник становив 28,82 грн/дол. Майже третина компаній — 32,3% — очікує, що курс не перевищить 27,00 грн/дол.

За даними опитування, кожна шоста компанія (16,7%) прогнозує, що кількість працівників на їхніх підприємствах зростатиме.

Переважна більшість компаній (64,1%) планує підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Водночас зберігається тенденція до зменшення кількості таких компаній, зважаючи на суттєве зростання реальних зарплат в Україні упродовж останніх декількох років. Натомість лише 2,1% компаній планує скоротити заробітну плату. Найвищі очікування у підприємств переробної промисловості, а в регіональному розрізі – у підприємств Житомирської та Волинської областей.

Основним фактором, що за оцінками бізнесу обмежує спроможність нарощувати виробництво, залишаються занадто високі ціни на сировину та матеріали, а також енергоносії.

В опитуванні взяли участь 690 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей). Серед опитаних підприємств 17,7% — компанії переробної промисловості, 17% — сільського господарства, 14,9% — оптової торгівлі, 13,3% —транспорту та зв’язку, 7% — добувної промисловості, 5,1% — сфери електроенергії та водопостачання, 4,6% — роздрібної торгівлі, 2,6% — будівництва, решта 17,8% — підприємства інших галузей.

Нагадаємо, за даними Держстату, представники українськрї промисловості та агросектору покращили свої ділові очікування на третій квартал поточного року.