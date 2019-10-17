В Україні запрацював закон про стимулювання інвестицій

Сьогодні, 17 жовтня, набув чинності закон №132-IX (№1059) щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
Напередодні він був опублікований у виданні "Голос України", інформує БІЗНЕС.
Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності національного законодавства кращим світовим практикам, описаним групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.
Одним з положень цього закону є скасування обов'язкової сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту в розмірі 4% від вартості житлового будівництва і 10% від вартості нежитлової забудови. Ця норма набуде чинності з 2021 року.
У 2020 році буде діяти перехідний період з фіксованою ставкою 4% для нежитлових будівель та споруд, 2% для житлових будинків, 0% для промислового будівництва, об'єктів соціального значення.
У сфері договорів застави земельних ділянок закон скасовує обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, переданих в заставу.
У сфері діяльності товариств з обмеженою відповідальністю законом визначаються особливості створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.
Нагадаємо:
- 11 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання інвестиційної діяльності .
- За даними інформаційно-аналітичного порталу 3m2, за два роки забудовники витратять на потреби столиці понад 180 млн грн.