В Україні запрацював закон про стимулювання інвестицій

Сьогодні, 17 жовтня, набув чинності закон №132-IX ( №1059 ) щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Напередодні він був опублікований у виданні "Голос України", інформує БІЗНЕС.

Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності національного законодавства кращим світовим практикам, описаним групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.

Одним з положень цього закону є скасування обов'язкової сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту в розмірі 4% від вартості житлового будівництва і 10% від вартості нежитлової забудови. Ця норма набуде чинності з 2021 року.

У 2020 році буде діяти перехідний період з фіксованою ставкою 4% для нежитлових будівель та споруд, 2% для житлових будинків, 0% для промислового будівництва, об'єктів соціального значення.

У сфері договорів застави земельних ділянок закон скасовує обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, переданих в заставу.

У сфері діяльності товариств з обмеженою відповідальністю законом визначаються особливості створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.

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