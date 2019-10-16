Антикорупційний комітет одобрив законопроєкт про податок на виведений капітал

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики визнав законопроєкт про запровадження податку на виведений капітал №1185 таким, що відповідає антикорупційному законодавству.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету 16 жовтня, пише БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.

Схвалити законопроєкт запропонувала голова комітету Анастасія Красносільська. "Пропоную визнати законопроект 1185 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства", — сказала вона, після чого відбулося голосування.

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Нагадаємо, 29 серпня на сайті ВРУ було зареєстровано законопроект №1185 щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон.

Згідно з пояснювальною запискою, передбачається замінити з 1 січня 2021 року податок на прибуток підприємств податком на виведений капітал. При цьому сума дивідендів, що виплачується за 2020 рік, не оподатковуватиметься податком на виведений капітал у межах обсягу оподаткованого прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток підприємств.

Об'єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються операції з виведення капіталу та операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу.

Зокрема, до операцій з виведення капіталу належатимуть виплата дивідендів на користь неплатника податку, виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами, повернення внесків власнику корпоративних прав – неплатнику податку (у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або власником до статутного капіталу такої юридичної особи) тощо.

Також пропонується застосовувати такі ставки податку на виведений капітал:

15% – до операцій з виведення капіталу;

20% – до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу (крім зазначених нижче операцій, що оподатковуються за ставкою 5%);

5% – до коштів, сплачених на виконання боргових зобов'язань пов'язаним особам – нерезидентам (у випадках перевищення сукупної суми боргових зобов'язань перед всіма пов'язаними особами – нерезидентами над сумою власного капіталу платника більш ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більш ніж у 10 разів) або реєстрації нерезидента у державі, що є «низькоподатковою» юрисдикцією, застосовуватиметься ставка 20%).

Крім того, відповідно до закону буде створено Реєстр платників податку на виведений капітал. Його дані оприлюднюватимуться на сайті ДПС.