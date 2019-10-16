У Литві фермери б'ють на сполох через зниження цін на сільгоспземлю

Литовські фермери заявляють, що ціни на сільськогосподарську землю знижуються, незважаючи на те, що ще кілька років тому с/г земля вважалася прибутковою і безпечною інвестицією.

За даними фермерів, окремі ділянки подешевшали на 40%, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на литовське видання Delfi.lt.

Однак підтвердити це за допомогою статистики складно, адже частина угод укладається нелегально. У Цетрі реєстрації зазначили, що фіксують укладені у нотаріусів угоди, а цей процес може тривати місяцями або навіть роками. Тому якщо зміни, про які говорять фермери, почалися недавно, то остаточна статистика за ними з'явиться пізніше, ймовірно, на початку 2020 року.

У середньому в вересні цього року за литовську землю сількогосподарського призначення просили 3500 євро за гектар, такі ж ціни були і в минулому році.

Однак фермери говорять про інші процеси. "Земля дешевшає. Кілька років поспіль фермери стикаються з труднощами, їхні доходи зменшуються, ціни на сільгосппродукцію низькі, фінансове становище господарств не найкраще. Банки, можливо, відчувають кризу, тому не дають кредити. Грошей стає менше, можливостей купити землю теж, а пропозиція зростає", — сказав глава Литовської асоціації зерноводов Аушріс Маціяускас. За його даними, якщо два роки тому земля під зернові коштувала 7000 євро за га, а то зараз — 5000 євро.

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У свою чергу, голова Литовського союзу фермерів Йонас Талмантас констатує, що ціна на землю знизилася на 40%. "Пропозицій багато, але час для фермерів несприятливий. Податки збільшилися на 20%, а продукція подешевшала. У деяких районах ціни були 10 000 за га, зараз і за 6000 її ніхто не бере. У фермерів немає оборотних коштів, банки не дають грошей, оскільки баланс негативний. Якщо хтось пропонує 0,5-1 га між ділянками фермера, таку землю купують. Якщо пропонують 10 га, покупця знайти складно. Положення таке ж, як на ринку нерухомості 10 років тому, коли почалася криза", — говорить Талмантас.

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