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Зеленський підписав закон про захист бізнесу

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про законопроєкт №0889 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів". 

Він передбачає адміністративна відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

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Також закон визначає, що є порушенням вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.  Усі ці порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн). Якщо ж аналогічні дії вчинила особа, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, то їй загрожує накладення штрафу на посадових осіб 100-150 неоподатковуваних мінімумів (1700 – 2550 грн).

Нагадаємо:

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