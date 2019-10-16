В уряді створили комісію, яка захищатиме бізнес

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що цей орган буде проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у бізнесу в процесі реалізації державної політики. Також комісія вивчатиме роботу центральних і місцевих органів державної влади "з метою формування кращих умов для захисту бізнесу від незаконного впливу суб'єктів владних повноважень".

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"До нас дуже часто звертаються представники різного бізнесу з тим, що досі хтось продовжує вимагати в них хабарі та "викручувати руки". Прохання до всіх — якщо є такий випадок, звертайтеся безпосередьно до нас. Для того, щоб була швидка комунікація по цим проблемам, ми і створили Комісію. Вона буде чітко контролювати кожне звернення та доводити його до кінця", — написав прем`єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

Нагадаємо, 4 жовтня у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "за ФОП", учасники якого захищатимуть малий бізнес.