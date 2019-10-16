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17
Чт., жовт.
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Жеваго подався у "сонячний" бізнес

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Залізорудна компанія Ferrexpo (Швейцарія), ключовим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, інвестує у будівництво сонячної електростанції потужністю 5 МВт.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії. 

Зазначається, що сонячні панелі будуть встановлені на відвалах кар'єрів, щоб не займати корисні площі і знайти раціональне застосування площам, займаним гірськими відвалами. Вироблена електроенергія буде використовуватися як для потреб підприємств, так і для поставок третім особам.

"Реалізація даного проєкту дасть можливість забезпечити електроенергією частину виробничого процесу, створити додаткові робочі місця, зменшити викиди СО2, тим самим роблячи наше виробництво ще більш чистим, зеленим і таким, що піклується про навколишнє середовище. Більш того, собівартість такої електроенергії вже сьогодні значно нижче, ніж та, яку Ferrexpo зараз купує на енергоринку", — зазначили в компанії.

Після реалізації цього пілотного проєкту Ferrexpo планує перейти до повномасштабної заміни закупівлі електроенергії з енергоринку на виробництво відновлюваної енергії сонця.

Довідка: Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні (Полтавський і Єристівський ГЗК). Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатишів, які використовуються у виробництві сталі. Група Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатишів серед країн колишнього СРСР.

У 2018 році компанія виробила 10,6 млн т  залізорудних окатишів. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. 

сонячна енергетика Костянтин Жеваго Ferrexpo