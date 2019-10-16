ФОПи звинувачують Офіс Зеленського у маніпуляціях і готують новий пікет

У п'ятницю, 18 жовтня, українські підприємці знову проведуть акцію протесту під Офісом президента проти законопроєктів №1053-1 та 1073, які, на їхню думку, ведуть до знищення спрощенної системи оподаткування.

Про це у Facebook повідомив представник переговорної групи підприємців, глава Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак, інформує БІЗНЕС.

Переговорна група підприємців, яка брала участь в консультаціях в Офісі президента, незадоволена ходом переговорів щодо законопроєктів про введення обов'язкових касових апаратів для малого бізнесу.

Чумак заявив, що інформація про те, що під час зустрічі з підприємцями проводилися консультації, на підставі яких брали певні рішення — маніпуляція. "Переговорна група заявила про недовіру Юлії Ковалів [заступнику міністра розвитку економіки — ред.]. Причина — вчорашні маніпуляції про те, що нібито проводилися консультації з підприємцями і приймалися на їхніх результатах рішення", — написав він.

Глава Асоціації приватних роботодавців зазначив, що підприємці знову вимагатимуть накласти вето на вказані законопроєкти.

Проте представник депутатської групи "За ФОП" Роксолана Підласа вважає, що вето законопроєктів президентом нічого не змінить.

"Навіть повернення 1053-1 і 1073 з пропозиціями президента (вето, яке просять під ОП), не означатиме, що проблема вирішена. Структурування великого бізнесу у ФОПах нікуди не зникне і з ним потрібно буде боротися для справедливого перерозподілу національного доходу через податкову систему. Як це робити, щоб не зачіпати справжніх ФОПів, — питання відкрите", — написала Підласа у Facebook.

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