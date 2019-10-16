"Нова Європа, яка розвивається": МВФ включив Україну до нової групи країн

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ввів нову економічну класифікацію країн, згідно з якою Україна входить до групи Emerging and Developing Europe "Нова Європа, яка розвивається".

Про це повідомляється на сайті МВФ, інформує БІЗНЕС.

Так, Фонд ліквідував групу країн Співдружності незалежних держав (СНД) і створив нову регіональну групу Emerging and Developing Europe "Нова Європа, яка розвивається".

Відповідно до змін, починаючи з жовтня, чотири країни СНД (Білорусь, Молдова, Росія та Україна) включені у нову регіональну групу. Решта вісім країн — Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан, які входили до регіональної підгрупи Кавказ і Центральна Азія (ССА), об'єднуються з Близьким Сходом, Північною Африкою, Афганістаном і Пакистаном (MENAP) та сформують нову регіональну групу Близького Сходу і Центральної Азії (MECA).

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