Уряд планує перетворити митницю і податкову в єдину юрособу

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт з поправками до Митного кодексу та деяких інших законодавчих актів, які дозволять запустити Державну митну (ДМС) та Державну податкову (ДПС) служби у форматі єдиних юридичних осіб.
Про це повідомив очільник Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За його словами, це позбавить керівників митниць від впливу регіональних еліт та централізує важливі робочі структури в одному місці. "Такі зміни позитивно вплинуть на антикорупцію, адже відкриють нові можливості для автоматизації процесів. Ми отримуємо можливість балансувати навантаження між регіонами і "перекидати" документи з місця, куди приїхав декларант, на інші пости. Це потужний антикорупційний елемент", – наголосив Нефьодов.
Також буде змінений принцип оплати праці митниці. "Ми вирішуємо питання оплати роботи митників – більше гнучкості, регіональні коефіцієнти між регіонами, оплата по конкретних КРІ, а не за "з 9 до 18", – сказав очільник ДМС.
У Міністерстві фінансів зазначили, що проєкт закону, зокрема, впроваджує новий формат діяльності ДПС і ДМС, у зв'язку з чим їхні територіальні органи працюватимуть не як юрособи, а як окремі підрозділи.
Водночас голови місцевих держадміністрацій не зможуть впливати на призначення або звільнення керівників митниць.
Крім цього, за цим документом, голови двох держслужб зможуть делегувати свої повноваження керівникам відповідних окремих підрозділів, визначати особливості оплати праці держслужбовців та їхніх територіальних органів.
Також законопроєкт пропонує дозволити безкоштовно відкрити знеособлені дані щодо експортно-імпортних операцій, зокрема за митною вартістю товарів, інформацію про правопорушення.
Для митниці, крім цього, пропонується розширити застосування електронних документів, а також встановити, що вилучене митницями майно реалізовуватиметься на аукціонах через електронні торгові системи.
Нагадаємо:
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На початку вересня 2019 року Міністерство фінансів затвердило нову структуру і штатний розпис ДМС. За новим штатним розписом граничну чисельність працівників центрального апарату митниці затверджено на рівні 571 особи та виділено окремий новий напрямок — Департамент спрощення процедур та сприяння торгівлі, що буде відповідати за полегшення процесу декларування, розвиток напряму авторизованих економічних операторів і процедур транзиту, введення автоматизованих систем проведення митного контролю тощо.
- 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів завершити процес реформування нової митної служби до кінця поточного року.
- 3 вересня Державна митна служба України оголосила набір проєктної команди, яка працюватиме над реформуванням відомства.
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