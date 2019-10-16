Милованов поставив 12 запитань своєму наступникові у Раді Нацбанку

Про це міністр повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, що сьогодні профільний комітет Верховної Ради має обрати замість нього нового члена Ради НБУ [Милованов звільнився з Ради НБУ після призначення міністром].

"Мене попросили написати питання, які потрібно задати кандидатам. Ось мої питання.

1. Що таке інфляційне таргетування, який є головний інструмент цього режиму, як розраховується облікова ставка.

2. Які є альтернативи інфляційному таргетуванню і чому вони підходять чи не підходять Україні?

3. Що відбулось з "Приватбанком", які були альтернативні сценарії, їхні переваги та недоліки

4. Як можна було не допустити руйнування портфелю застав "Приватбанку".

5. Яким чином НБУ здійснює курсову політику? Скільки вони викуповують в день і чому? Чому не більше або не менше? Чи правильно НБУ зреагував на нещодавній стрибок курсу через новин про формулу Штайнмайера?

6. Поточна монетарна політика. Яка є реальна ставка? Чому вона зростає або зменшується? Яку б монетарну політику рекомендували ви?

7. Кредитування реального сектору. Чому банки (не)кредитують? Як це змінити? Як банки мають кредитувати ринок землі?

8. Що робити з кредитами, які не повертають банкам?

9. Стратегія стосовно державних банків? Продавати чи ні? Коли? Як? Як іми керувати до продажу?

10. Розкажіть про нещодавній конфлікт з наглядовими радами банків. Що сталось? Що пішло не так? Ваша оцінка хто правий? Як ви бачите корпоративне врядування банків?

11. Ваше бачення координації монетарної та фіскальної політики. Що написано в меморандумі між Кабмінуом та НБУ? Чого там не вистачає?

12. Яка роль і завдання Ради НБУ? Як ви бачите побудову стосунків з правлінням НБУ, Верховною Радою, Офісом президента, КабМіном, МВФ, банківськими асоціаціями, іншими учасниками ринку", — написав Милованов.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада звільнила міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова з попереднього місця роботи в Раді Національного банку України.

Відповідно до закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять чотири члени від Верховної Ради, чотири члени від президента України, а також голова НБУ за посадою.