Милованов поставив 12 запитань своєму наступникові у Раді Нацбанку

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов запропонував своєму наступникові у Раді Національного банку відповісти на 12 питань.
Про це міністр повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Він нагадав, що сьогодні профільний комітет Верховної Ради має обрати замість нього нового члена Ради НБУ [Милованов звільнився з Ради НБУ після призначення міністром].
"Мене попросили написати питання, які потрібно задати кандидатам. Ось мої питання.
1. Що таке інфляційне таргетування, який є головний інструмент цього режиму, як розраховується облікова ставка.
2. Які є альтернативи інфляційному таргетуванню і чому вони підходять чи не підходять Україні?
3. Що відбулось з "Приватбанком", які були альтернативні сценарії, їхні переваги та недоліки
4. Як можна було не допустити руйнування портфелю застав "Приватбанку".
5. Яким чином НБУ здійснює курсову політику? Скільки вони викуповують в день і чому? Чому не більше або не менше? Чи правильно НБУ зреагував на нещодавній стрибок курсу через новин про формулу Штайнмайера?
6. Поточна монетарна політика. Яка є реальна ставка? Чому вона зростає або зменшується? Яку б монетарну політику рекомендували ви?
7. Кредитування реального сектору. Чому банки (не)кредитують? Як це змінити? Як банки мають кредитувати ринок землі?
8. Що робити з кредитами, які не повертають банкам?
9. Стратегія стосовно державних банків? Продавати чи ні? Коли? Як? Як іми керувати до продажу?
10. Розкажіть про нещодавній конфлікт з наглядовими радами банків. Що сталось? Що пішло не так? Ваша оцінка хто правий? Як ви бачите корпоративне врядування банків?
11. Ваше бачення координації монетарної та фіскальної політики. Що написано в меморандумі між Кабмінуом та НБУ? Чого там не вистачає?
12. Яка роль і завдання Ради НБУ? Як ви бачите побудову стосунків з правлінням НБУ, Верховною Радою, Офісом президента, КабМіном, МВФ, банківськими асоціаціями, іншими учасниками ринку", — написав Милованов.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада звільнила міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова з попереднього місця роботи в Раді Національного банку України.
Відповідно до закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять чотири члени від Верховної Ради, чотири члени від президента України, а також голова НБУ за посадою.