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В індустріальному парку Дніпра хочуть встановити оренду в 1 гривню

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В індустріальному парку Дніпра Innovation Forpost планують встановити орендну плату в 1 гривню.

Відповідний проєкт рішення запропонував внести на розгляд міськради директор комінального підприємства "Агентство розвитку Дніпра" Володимир Панченко, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, таку ставку планується встановити терміном на 36 місяців з моменту підписання договору оренди.

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Довідка: Індустріальний парк Innovation Forpost будується з 2018 року на території "Інтерпайп НТЗ". Загальна площа парку — 86 гектар. В Індустріальному парку планують розміщувати екологічно чисті підприємства, наукові інкубатори та офісні центри. Мета проєкту — залучити в Дніпро 2,7 млрд грн  інвестицій і створити 5 тис. робочих місць.

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