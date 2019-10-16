В індустріальному парку Дніпра хочуть встановити оренду в 1 гривню

В індустріальному парку Дніпра Innovation Forpost планують встановити орендну плату в 1 гривню.
Відповідний проєкт рішення запропонував внести на розгляд міськради директор комінального підприємства "Агентство розвитку Дніпра" Володимир Панченко, інформує БІЗНЕС.
Згідно з документом, таку ставку планується встановити терміном на 36 місяців з моменту підписання договору оренди.
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- Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвесторплатформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький закликав будувати в Україні сотні індустріальних парків, беручи за основу моделі Китаю, Туреччини та Польщі.
- За даними компанії EVON Development, в Україні з 39-ти зареєстрованих індустріальних парків реально працюють лише 10.
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За даними Industrial parks in Ukraine, на сьогоднішній день 9 індустріальних парків України не мають керуючої компанії більше двох років, ще у 14 IП учасники відсутні більше трьох років.
Довідка: Індустріальний парк Innovation Forpost будується з 2018 року на території "Інтерпайп НТЗ". Загальна площа парку — 86 гектар. В Індустріальному парку планують розміщувати екологічно чисті підприємства, наукові інкубатори та офісні центри. Мета проєкту — залучити в Дніпро 2,7 млрд грн інвестицій і створити 5 тис. робочих місць.