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У Нью-Йорку відкрився український Young Business Club

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Сьогодні, 16 жовтня, у Нью-Йорку відкрилося представництво українського бізнес-клубу для молодих підприємців Young Business Club.

Про це у Facebook повідомив один зі співзасновників бізнес-клубу, власник "Укр-Китай Коммунікейшин" та співінвестор БІЗНЕС 100 В`ячеслав Лисенко, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні ми відкрили Young Business Club в Нью Йорку. Це вже 3 мегаполіс, в якому YBC існує — після Києва і Лондона. Клуб спочатку створювався для того, щоб об'єднувати рівних по силі, адже чим вище йдеш, тим таких людей менше. А коли талановиті, неординарні молоді підприємці об'єднуються в групи, вони досягають великих цілей", — написав Лисенко.

Він висловив сподівання, що Young Business Club у США буде розвиватися, дотримуючись тих же цілей, концепції та місії, що і в інших містах.

Довідка: Young Business Club — перший в Україні бізнес-клуб для молодих підприємців. Він об`єднує власників екологічного бізнесу, річний оборот якого становить від $100 тис. Членами клубу можуть стати підприємці віком до 35-ти років і працюють у бізнесі не менше 2 років.

5 червня 2018 року Young Business Club відкрився у Лондоні.

 

Young Business Club В`ячеслав Лисенко