В Україні запустили регулярний морський трансшипмент

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу порту.

У ТІС зазначають, що фідерний сервіс прокладає новий морський торговельний маршрут, який є швидшим, зручнішим і вигіднішим для вантажовласників Європи і України, країн Кавказу (Грузія, Вірменія, Азербайджан) та Середньої Азії (Казахстан, Туркменістан, Узбекистан).

"Вантажі, які потраплять в Україну з цим сервісом, ніколи раніше не заходили в нашу країну, а новий вантажопотік означає додаткові податкові надходження і виникнення нових робочих місць. Географічне розташування України дає нашій країні унікальний транзитний потенціал, і трансшипмент дає можливість його реалізувати", – наголосили у пресслужбі.

Фідерне судно щотижня ходитиме за маршрутом ТІС-Поті-ТІС. Воно вміщує 1100 TEU [двадцятифутовий еквівалент, обсяг 20 футового контейнеру]. З порту ТІС до Поті доставлятимуть як транзитні контейнери, перевантажені з морських суден океанського сервісу лінії закордонного плавання Ecumed компанії MAERSK для країн Кавказу та Середньої Азії, так і товари, які прибувають до ТІС суходолом, а з порту Поті до ТІС ходитимуть контейнери з вантажами для України і Європи.

Схема трансшипменту передбачає, що магістральні судна великих контейнерних сервісів залишають транзитні вантажі в проміжних глибоководних портах, де їх пізніше забирають і розвозять по портам регіону судна меншого розміру, так звані "фідери". Таким чином, власники і одержувачі вантажів, які працюють через порти, де немає заходів магістральних суднів, отримують доступ до глобальної мережі контейнерних маршрутів.

Раніше трансшипмент на Чорному морі забезпечувала лише румунська Констанца.

Нагадаємо, за результатами серпня 2019 року порт ТІС встановив кілька рекордів.

Довідка: Компанія "ТІС" (ТрансІнвестСервіс) – найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. До того ж, це один з найбільш глибоководних портів України – глибина причалів біля терміналів становить від 15 до 16 м, площа понад 200 га. Це забезпечує максимальний розмір вантажних партій і мінімальні фрахтові витрати.

"ТІС" оперує власними вантажними терміналами в Малому Аджаликському лимані, в акваторії порту "Южний", що за 22 кілометри на північний схід від Одеси. У 2018 році вантажообіг компанії склав 25,7 млн тонн.