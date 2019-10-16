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16
Ср., жовт.
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МВФ значно покращив прогноз для гривні

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року.

Про це йдеться у жовтневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook), інформує БІЗНЕС.

Так, згідно з оновленими розрахунками Фонду, курс гривні до долара становитиме:

2019 рік — 26,75 грн/долар (попередній прогноз у липні — 28,68 грн/долар)

2020 рік — 27,72 грн/долар (попередній прогноз — 29,96 грн/долар)

2021 рік — 28,70 грн/долар (попередній прогноз — 30,55 грн/долар)

2022 рік — 29,67 грн/долар (попередній прогноз — 31,01 грн/долар)

2023 рік — 30,64 грн/долар (попередній прогноз — 31,47 грн/долар)

2024 рік — 31,61 грн/долар (попередній прогноз — 31,94 грн/долар).

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Додамо, що МВФ також покращив прогноз зростання економіки України — очікується зростання на 3% до кінця 2019 року з 2,7%, прогнозованих раніше.

Нагадаємо: 

 

прогноз МВФ гривня