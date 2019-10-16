МВФ значно покращив прогноз для гривні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року.
Про це йдеться у жовтневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook), інформує БІЗНЕС.
Так, згідно з оновленими розрахунками Фонду, курс гривні до долара становитиме:
2019 рік — 26,75 грн/долар (попередній прогноз у липні — 28,68 грн/долар)
2020 рік — 27,72 грн/долар (попередній прогноз — 29,96 грн/долар)
2021 рік — 28,70 грн/долар (попередній прогноз — 30,55 грн/долар)
2022 рік — 29,67 грн/долар (попередній прогноз — 31,01 грн/долар)
2023 рік — 30,64 грн/долар (попередній прогноз — 31,47 грн/долар)
2024 рік — 31,61 грн/долар (попередній прогноз — 31,94 грн/долар).
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Додамо, що МВФ також покращив прогноз зростання економіки України — очікується зростання на 3% до кінця 2019 року з 2,7%, прогнозованих раніше.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року в Morgan Stanley прогнозували, що курс гривні до долара на кінець року становитиме 31 грн/$, а на кінець 2020 року — 32,5 грн/$.
- Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
- Згідно з прогнозом Мінфіну, в 2020 році обмінний курс гривні до долара США в Україні складе 28,2 грн/$1, у 2021 році — 29,4 /$, а в 2022 році — 30 грн/$1.
- На початку жовтня в інвестбанку Morgan Stanley спрогнозували, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться до 26,5 грн за долар.