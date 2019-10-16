Компанії Ахметова оштрафували на 56 млн грн за змову на торгах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Корум Україна" (з групи СКМ Ріната Ахметова) на 53 млн грн і підприємство "НВК "Гірничі Машини" на 3,3 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомив у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв, інформує БІЗНЕС.

За його даними, компанії порушили антимонопольне законодавство під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, які проводило держпідприємство "Львіввугілля".

"Торги відбувалися через систему Prozorro. Замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля (2 процедури) і елеватори та конвеєри (1 торги) – загалом на майже 330 млн грн. Однак справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки "Корум Україна" та "Гірничі Машини" узгодили свою поведінку, тобто, змовилися", – написав Терентьєв.

Він зазначив, що про змову свідчать такі факти:

- пов’язаність компаній відносинами контролю через спільних засновників;

- наявність спільних працівників та уповноважених осіб (наприклад, для отримання пошти, до слова, в одному відділенні);

- надання одне одному фінансової допомоги;

- продаж/придбання товарів один у одного;

- спільні засоби зв’язку;

- спільні ІР- адреси;

- спільні властивості у файлах та схожість в оформленні документів.

АМКУ розцінив ці факти як порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Компанія "Корум Україна" вже заявила про намір оскаржувати рішення АМКУ у суді. "ТОВ Корум Україна вважає висновки АМКУ такими, що не ґрунтуються на повному і всебічному дослідженні всіх обставин справи. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства", – заявили в компанії.

Там запевняють, що результатами зазначених торгів "Корум Україна" не здійснювала жодних поставок товарів і не отримала доходів.

Нагадаємо, 11 жовтня АМКУ порушив справу проти компанії "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова за блокування імпорту електрики зі Словаччини.