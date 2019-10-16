Гетманцев визначив "червону лінію" для грального бізнесу

Якщо через три місяці після ухвалення закону про гральний бізнес не будуть закриті нелегальні гральні заклади, це означатиме, що влада не пройшла тест.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі програми Bihus.Info, інформує БІЗНЕС.

"Так, влада не пройшла тест, ми марно прийшли до влади. Адже це в малому проявляється велике. Тобто, якщо ми не можемо владнати це питання, то ми так само і в інших місцях не можемо владнати", — сказав він.

Гетманцев нагадав, що всі гральні заклади в країні зараз працюють "в темну" — і ті, що відкриваються "під дахом" лотерейного оператора (всі ліцензії операторів прострочені), і ті, що працюють взагалі "в чорну". "Все, що ми бачимо з вами на вулицях — зараз це все в темну. Щоб це припинити, необхідна політична воля...Зокрема, потрібна воля Авакова. Ну, напевно, необхідно ще і сприяння прокуратури", — вважає політик.

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На його думку, щоб зрушити це питання з місця, влада має ухвалити закон про нові правила для грального бізнесу, в якому передбачити жорсткі обмеження, зокрема щодо розташування, контроль держави за оборотом та збільшення "податку на гріх".

"Ми його приймемо цей законопроєкт. І це буде така червона лінія, після якої вже нелегального грального бізнесу бути не повинно. Якщо він залишиться, то ми даремно прийшли до влади. Ми повинні ухвалити закон, ми повинні одразу після його ухвалення припинити весь нелегальний гральний бізнес, який існує", — підсумував Гетманцев.

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