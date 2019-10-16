Українська делегація вирушила до США на переговори з МВФ

Українська делегація з представниками Нацбанку України і Міністерства фінансів вирушила до Вашингтона на переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними фінансовими організаціями.
Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією почали свій тривалий переліт до Вашингтона, де наступні кілька днів будемо проводити активні переговори зі всіма міжнародними фінансовими організаціями, так і з колегами з європейських мінфінів, американського Казначейства та інвесторами", — написала Маркарова.
Вона також згадала про доповідь МВФ (World Есопоміс Outlook), в якій йдеться про уповільнення глобальної економіки, а також про можливості України для економічного зростання.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед приїздом місії МВФ 10 вересня заявив, що Україні потрібна програма кредитування на 3-4 роки.
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- У Нацбанку заявили, що переговори щодо наступного траншу МВФ заморожені через проблеми "ПриватБанку", однак прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував цю інформацію.