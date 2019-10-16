Українська делегація вирушила до США на переговори з МВФ

Українська делегація з представниками Нацбанку України і Міністерства фінансів вирушила до Вашингтона на переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією почали свій тривалий переліт до Вашингтона, де наступні кілька днів будемо проводити активні переговори зі всіма міжнародними фінансовими організаціями, так і з колегами з європейських мінфінів, американського Казначейства та інвесторами", — написала Маркарова.

Вона також згадала про доповідь МВФ (World Есопоміс Outlook), в якій йдеться про уповільнення глобальної економіки, а також про можливості України для економічного зростання.

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