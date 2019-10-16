Жеваго відреагував на оголошення його у розшук

Колишній народний депутат і власник банку "Фінанси і Кредит" Костянтин Жеваго спростовує інформацію Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо його неявки на допит без поважної причини у справі стосовно ліквідації фінустанови і закликає не спекулювати недостовірними даними.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Жеваго.

"Дана інформація не відповідає дійсності і має на меті маніпулювати громадською думкою щодо законності переслідування Костянтина Валентиновича Жеваго...Поширення неправдивої, перекрученої і неперевіреної інформації про Жеваго є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права і завдає шкоди його діловій репутації, що спричинить за собою цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність", — йдеться у заяві.

У пресслужбі Жеваго стверджують, що 27 вересня він не зміг з'явитися в ДБР у зв'язку з проходженням лікування за кордоном, де перебуває й досі. Зазначається, що слідчий був завчасно попереджений про це. "Дані обставини є поважною причиною відповідно до статті 138 Кримінально-процесуального кодексу України, тому всі наступні процесуальні дії за відсутності особи, яка перебуває на лікуванні за кордоном, є незаконними до моменту закінчення зазначених вище заходів", — заявили у пресслужбі.

За словами юридичного консультанта Жеваго, виклик його на допит, заочне вручення підозри, заява слідчого (а не суду) про оголошення в загальноукраїнський розшук — "це вибіркове правосуддя з елементами PR кампанії чинних органів досудового розслідування".

"Це ніщо інше, як фальсифікація доказів з метою проведення незаконних процесуальних дій: не передбаченого законом "заочного" вручення підозри, незаконного оголошення в розшук (може бути оголошено лише особа, місце перебування якої невідоме і лише коли вона не з'являється до слідчого без поважної причини). Ці факти свідчать про перевищення повноважень слідчими ДБР, тобто про вчинення ними службового злочину", — заявив консультант.

Він бачить у цьому ознаки політичного переслідування. "З подібного роду звинуваченнями органи досудового розслідування не наважувалися подавати подання про зняття з Костянтина Жеваго депутатської недоторканності минулої Верховної Ради України, розуміючи, що перетворити діяльність комерційного підприємства в кримінальну статтю законно, публічно і прозоро не вийде", — додав юридичний консультант.

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