Зеленський ініціює дворічний мораторій на перевірку ФОПів

Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців усіх категорій, крім "ризикових", терміном на два роки.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

В Офісі президента відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами та представниками Кабінету міністрів з метою формування спільної позиції щодо політики стосовно малих підприємців.

Зазначається, що президент "відгукнувся на заклики" представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів, якими запроваджується електронний чек та використання касових апаратів.

За словами заступника керівника Офісу президента Юлії Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням.

Вона наголосила, що згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб – підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків.

Ковалів зазначила, що підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба.

За її словами, електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року. "Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють", – наголосила Ковалів.

Враховуючи настрої підприємців, Зеленський доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

Також Державна податкова служба має вже з 1 січня 2020 року запустити додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами президента, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві.

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Він також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Крім того, Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу. На його думку, це дозволить полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і водночас сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків.

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