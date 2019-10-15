Бізнес-спільнота вимагає публічної дискусії щодо перезапуску судової реформи

Про це йдеться у спільній заяві сторін, інформує БІЗНЕС.

Представники бізнесу вважають, що заходи боротьби з корупцією через обмеження депутатської недоторканності, ухвалення нового Закону про концесії та законодавства щодо приватизації та захисту прав власності є потужним сигналом іноземним інвесторам про те, що Україна насправді відкрита для інвестицій.

"Критичною передумовою довіри інвесторів до значного капіталовкладення в Україну є стабільність, передбачуваність та дотримання верховенства права. Важливо створити середовище, в якому інвестори та підприємства відчувають себе захищеними від несподіваних змін встановлених правил, матимуть рівний захист прав власності незалежною судовою системою без втручання виконавчої влади", – йдеться в заяві.

Водночас найбільші бізнес-асоціації України висловили занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховного Суду, викладених у законопроєкті №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". "Ми стурбовані тим, що нова редакція проєкту Закону №1008 може слугувати інструментом руйнування принципу верховенства права і обмеження доступу до правосуддя, які є обов’язковою умовами захисту недоторканності прав власності та запорукою необхідної довіри бізнес-спільноти для подальшого інвестування в економіку України", – заявляють представники бізнесу.

Вони наголошують, що хоч і недосконала реформа процесу відбору суддів та новий склад Верховного Суду, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, покращили систему, яка існувала раніше, але реформування Верховного Суду відбулося не до кінця.

"Досі залишається безліч проблемних моментів у діяльності судів нижчих інстанцій, які потрібно вирішити для того, щоб завершити таку очікувану судову реформу. Ми досі стурбовані можливістю Верховного Суду продовжувати своєчасно приймати належні рішення, враховуючи поточне навантаження його суддів. Ми розуміємо, що з моменту запуску до Верховного Суду надійшло 220 000 справ і продовжує надходити в середньому 360 справ на день. Всього у Верховному Суді є 193 судді та більше 63000 справ на розгляді. Бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах", – йдеться в заяві.

Бізнес-асоціації закликають провести ґрунтовну публічну дискусію між парламентським комітетом з питань правової політики і громадянським суспільством, бізнесом та міжнародною спільнотою щодо того, як проєкт Закону №1008 допоможе покращити доступ до правосуддя та забезпечити високоякісні рішення, і заявили про готовність взяти участь у цій дискусії.

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