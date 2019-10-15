МВФ покращив прогноз економічного зростання України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що за підсумками 2019 року економіка України зросте на 3%.
Про це йдеться в оновленому звіті Міжнародного валютного фонду, опублікованому 15 жовтня, інформує БІЗНЕС.
Так, Фонд покращив прогноз зростання економіки України у 2019 році до 3% з 2,7%, прогнозованих раніше.
Як говориться у звіті МВФ про перспективи розвитку світової економіки за жовтень, у 2020 році очікується зростання реального ВВП України на 3%, як і раніше.
За оцінками Фонду, зростання споживчих цін до кінця поточного року в Україні сповільниться до 7%, наступного – до 5,6%. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становитиме 2,8% ВВП у 2019 році та 3,5% ВВП у 2020 році. Безробіття в Україні, за прогнозами МВФ, знизиться до 8,7% у цьому і до 8,2% у наступному році.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року Світовий банк погіршив прогноз економічного зростання України у 2019 році з 3,5% до 2,7%. Також у Світовому банку озвучили свої головні очікування від оновленої української влади.
- 2 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%, це не менше 5-7% щорічно. На думку очільника уряду, зростання ВВП можна забезпечити за рахунок залучення в країну іноземних інвестицій і лібералізації економіки.
- У вересні Світовий банк оновив прогноз для України. За його даними, у разі просування ключових реформ зростання економіки України може досягнути позначки 3,4% у 2020 році та 3,8% — у 2021 році.