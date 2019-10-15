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МВФ покращив прогноз економічного зростання України

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що за підсумками 2019 року економіка України зросте на 3%.

Про це йдеться в оновленому звіті Міжнародного валютного фонду, опублікованому 15 жовтня, інформує БІЗНЕС.

Так, Фонд покращив прогноз зростання економіки України у 2019 році до 3% з 2,7%, прогнозованих раніше.

Як говориться у звіті МВФ про перспективи розвитку світової економіки за жовтень, у 2020 році очікується зростання реального ВВП України на 3%, як і раніше.

За оцінками Фонду, зростання споживчих цін до кінця поточного року в Україні сповільниться до 7%, наступного – до 5,6%. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становитиме 2,8% ВВП у 2019 році та 3,5% ВВП у 2020 році. Безробіття в Україні, за прогнозами МВФ, знизиться до 8,7% у цьому і до 8,2% у наступному році.

Нагадаємо:

прогноз МВФ ВВП України економічне зростання