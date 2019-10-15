Милованов зізнався, що не читав розкритиковані бізнесом податкові законопроєкти

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов зізнався, що не ознайомлений із податковим змінами, передбаченими в ініційованих законопроєктах №1210 і №1210-1 щодо рентної плати за користування надрами.
Він сказав у інтерв`ю the page, інформує БІЗНЕС.
Також міністр зізнався, що не читав документів, що викликали негативну реакцію бізнесу. "Конкретну оцінку цим законопроєктам я не можу дати, тому що я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно більш обережно ставитися до них", – сказав Милованов.
За його словами, до впровадження ініціатив ще є час і треба зробити добре, "а не як буває". Милованов наголосив, що ініціативи, які стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, однак поки цього зроблено не було. "Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо рахувати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт, ціни. Якщо б ми все це враховувал, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні. А якщо б ми добре прораховували, ми зовсім в іншій країні жили б", – додав міністр.
Він сподівається, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їхньої подачі в парламент.
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