В Асоціації платників податків пояснили, що означатиме для бізнесу перехід на РРО

Президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе пояснив, що означатиме перехід на реєстратори розрахункових операцій (РРО) для бізнесу.

Про це він розповів у інтерв'ю Мінфіну, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про законопроєкти № 1053-1 і 1073, які прописують лише загальні правила використання РРО. Катамадзе впевнений, що проблемні питання будуть вирішені на рівні підзаконних актів.

Наголошується, що ФОП на першій групі і фізичним особам непотрібні РРО, вони стають безкоштовними і у підприємців буде рік, щоб підготуватися до зміни правил.

Проте у платників податків виникає низка питань щодо вказаних законопроєктів. В Асоціації платників податків України відповіли на головні з них:

1. РРО впроваджується не для всіх

Під дію законопроєктів не підпадають платники єдиного податку, які відносяться до I групи, чий річний дохід не перевищує 300 тис. грн і фізичні особи, які продають на ринку власні старі речі або продукти власного підсобного господарства.

2. РРО стають безкоштовними

Законопроєкти відкривають можливість використовувати замість традиційних РРО спеціальні програми. Контролюючий орган зобов'язаний безкоштовно надавати програмне забезпечення і підтримувати його актуальність.

3. Нової звітності не буде

Будь-якої нової звітності щодо застосування РРО не впроваджується.

4. Звітність до 15 числа кожного місяця не потрібно подавати до контролюючого органу

Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані подавати звітність до 15 числа кожного місяця в разі, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку (п.7 ст.3 Закону про РРО).

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5. Фіскальні звітні чеки в ДПС пострібно подавати щодня

Це Z-звіти, які повинні формуватися в автоматичному порядку програмними РРО раз на добу, а платник податків повинен їх передавати. Це необхідно для забезпечення контролю держави у випадках, коли програмний РРО працював без інтернету.

6. Розмір штрафу було збільшено

Штраф за невидачу чека, видачу фіктивного чека з 1 грн збільшено до 10% від вартості товарів / послуг, за друге порушення протягом року — 50%. Зазначені норми вступлять в силу через 6 місяців після опублікування закону і будуть діяти до 1 жовтня 2020 року, а потім штрафи відповідно збільшуються з 10% до 100% і з 50% до 150%, у разі підписання законопроєктів президентом.

7. Штрафів за відсутність "контрольних стрічок" не буде

У законопроєкті №1053-1 контрольна стрічку для РРО передбачена тільки для режиму офлайн і вона — виключно електронна. Побоювання щодо застосування штрафів за відсутність "контрольної стрічки" на програмних РРО зайві.

8. Штрафи за невідповідність суми готівки на місці проведення розрахунків не відновлюють

Це не відновлення штрафів зі скасованого указу президента "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" № 436/95 від 12 червня 1995 року. Це штраф за невідповідність на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів більше, ніж на 10% розміру мінімальної заробітної плати. Відповідальність за таке порушення передбачена в чинній редакції Закону про РРО. Для класичних РРО цей штраф залишається через специфіку реєстрації ними розрахункових операцій. Програмних РРО не стосується.

9. Як виконати вимоги Закону щодо попереднього програмування товарів в РРО?

В Асоціації вважають, що зручне та універсальне технічне рішення, яке дозволить автоматизувати таке програмування для всіх продавців, має бути виконано Мінфіном і ДПС при розробці безкоштовного рішення для програмного РРО.

10. Встановлювати в банкомати РРО немає необхідності

РРО та програмні РРО не застосовуються при виконанні банківських операцій, до яких відноситься і операція з видачі готівки із застосуванням банкомата. Тому встановлювати в банкомати РРО немає необхідності.

11. Як діяти при відсутності електрики або поломки РРО?

На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту, проведення розрахункових операцій буде здійснюватися з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином, зареєстрованого резервного РРО. Це стосується також тимчасового відключення електроенергії — не більше, ніж на 7 робочих днів. А ось на період виходу з ладу програмного РРО проведення розрахункових операцій не буде здійснюватися до моменту усунення несправностей.

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