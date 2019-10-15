Провідні китайські системи електронних платежів заборонили транзакції з криптовалютою

Дві провідні китайські системи електронних платежів Alipay і WeChat Pay заявили, що забороняють операції, пов'язані із використанням віртуальних валют.



Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Заяви з'явилися після публікацій в ЗМІ інформації, що мальтійська біржа Binance - один з найбільших міжнародних онлайн-сервісів обміну цифрових валют, почала приймати віртуальні валюти через Alipay і WeChat Pay. Крім того, нова торговельна функція від Binance - P2P, дозволяє китайським користувачам обмінювати віртуальні валюти на юань. Це дозволяє обійти китайське законодавство, що забороняє торгівлю криптовалютою, і дає трейдерам можливість безпосередньо проводити розрахунки між собою.

Так, у Alipay (входить в Ant Financial) заявили, що уважно стежать за позабіржовими угодами для виявлення некоректної поведінки і забезпечення дотримання відповідних правил. Платформа негайно припинить відповідні платіжні послуги, якщо буде встановлено, що будь-які транзакції пов'язані з біткоїнами або іншими віртуальними валютами.

Компанія WeChat Pay (належить Tencent) також повідомила, що не підтримує транзакції з віртуальною валютою.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України планує легалізувати майнінг криптовалют у найближчі 2-3 роки.