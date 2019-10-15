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Українські євробонди дорожчають через перемогу "ПриватБанку"

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Українські єврооблігації демонструють зростання на біржах у зв'язку з рішенням апеляційного суду Лондона на користь "Приватбанку".

Про це повідомив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Єврооблігації відреагували на позитивне для "Приватбанку" рішення Лондонського суду невеликим позитивом", – написав Демків.

Нагадаємо, 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "ПриватБанку" на рішення першої інстанції про невідповідність юрисдикції позову держбанку до колишніх власників.

Приватбанк облігації