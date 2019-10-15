Митниця оприлюднюватиме найкреативніші схеми контрабандистів

Голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов заявив, що повідомлятиме про найдивніші затримання контрабанди на митному контролі.

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Контрабанда тижня" — не можу без якоїсь щотижневої рубрики. Буду вам скидувати інфу про найдивніші затримання, які відбуваються", — повідомив глава ДМС.

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Зокрема, він розповів про затримання винахідних контрабандистів 10 жовтня. "Близько 01.00 ночі 10.10.2019 на "Краковець" заїхали два автовози Рено та Сканія, які перевозили б.в легкові авто. Щось пішло не так, незважаючи на ніч, їх доглянули — і в багажних відділеннях було виявлено новий одяг різних торгових марок та харчові добвки. Креативно, але не пройшло. Товар вилучено, протокол складено", — розповів Нефьодов.

Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2018 році обсяг фальсифікованих або нелегально ввезених в Україну алкогольних напоїв склав 60% (приблизно $400 млн), кави – 40% (приблизно $25 млн), агрохімічної продукції – 25% (приблизно $200 млн), побутової техніки та електроніки по окремим категоріям від 50 до 70% ($300-400 млн).