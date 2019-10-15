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Колишній мер Варшави став бізнес-омбудсменом України

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Колишній мер Варшави, член польського парламенту Марчін Свєнчіцкі вступив на посаду нового бізнес-омбудсмена України.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Ради бізнес-омбудсмена.

"Моє першочергове завдання – це, нарешті, ухвалення Верховною Радою закону про заснування бізнес-омбудсмена. Коли діятиме цей закон, у Ради буде більше інструментів для виявлення та усунення системних проблем, з якими стикаються підприємці, а також налагодження ефективного діалогу між бізнесом та державними органами", – сказав новий бізнес-омбудсмен.

Зазначається, що Марчін Свєнчіцкі – польський політик і економіст, колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків і заступник міністра економіки, а також мер Варшави. Останні 8 років він був депутатом польського Сейму, де обіймав посаду заступника голови української парламентської групи. Він також консультував український уряд по реформі децентралізації у 2014-2015 роках і був керівником проекту ЄС-ПРООН "Блакитна стрічка" в Києві на 2007-2011 роки.

За даними Ради бізнес-омбудсмена, за 5 років роботи вона розглянула понад 6100 скарг від компаній щодо неправомірних дій державних органів і допомогла підприємствам повернути понад 17 млрд грн.

Нагадаємо, 21 серпня Кабінет міністрів України затвердив рішення наглядової ради бізнес-омбудсмена про обрання Марчіна Свєнчіцкі новим бізнес-омбудсменом. Раніше цю посаду обіймав Альгірдас Шемета. 

Рада бізнес-омбудсмена Марчін Свєнчіцкі