Сінгапур хоче заборонити рекламу солодких напоїв

Про це заявив міністр охорони здоров’я Едвін Тонг, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на CNN.

За його словами, це лише перші кроки для боротьби з діабетом.

Заборона торкнеться всіх солодких газованих напоїв, соків, питних йогуртів, розчинної кави тощо. Рекламу заборонять на усіх медіаплатформах, включно з друкованими виданнями, інтернет-медіа та телебаченням. Відтепер виробники солодких напоїв зобов’язані маркувати товари спеціальними позначками.

Міністерство охорони здоров’я країни досліджуватиме думку споживачів та працівників індустрії протягом кількох наступних місяців, а вже наступного року планується ввести повну заборону.

Також у Сінгапурі розглядають повну заборону надмірно солодких напоїв і запровадження обов’язкових фізичних вправ.

У сінгапурському представництві Coca-Cola заявили, що вітають такі заходи, і запевнили, що заборона не надто відіб’ється на компанії, адже вже випускають напої без цукру або з його мінімальним вмістом.

Зазначається, що кожен сьомий житель Сінгапуру має діабет. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди, які вживають одну-дві банки солодкого напою на день, ризикують захворіти на діабет другого типу на 26% більше, ніж ті, хто вживає такі напої рідко.