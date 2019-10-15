Сінгапур хоче заборонити рекламу солодких напоїв

Місто-держава Сінгапур наступного року першим у світі планує заборонити рекламу напоїв із підвищеним вмістом цукру.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Едвін Тонг, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на CNN.
За його словами, це лише перші кроки для боротьби з діабетом.
Заборона торкнеться всіх солодких газованих напоїв, соків, питних йогуртів, розчинної кави тощо. Рекламу заборонять на усіх медіаплатформах, включно з друкованими виданнями, інтернет-медіа та телебаченням. Відтепер виробники солодких напоїв зобов’язані маркувати товари спеціальними позначками.
Міністерство охорони здоров’я країни досліджуватиме думку споживачів та працівників індустрії протягом кількох наступних місяців, а вже наступного року планується ввести повну заборону.
Також у Сінгапурі розглядають повну заборону надмірно солодких напоїв і запровадження обов’язкових фізичних вправ.
У сінгапурському представництві Coca-Cola заявили, що вітають такі заходи, і запевнили, що заборона не надто відіб’ється на компанії, адже вже випускають напої без цукру або з його мінімальним вмістом.
Зазначається, що кожен сьомий житель Сінгапуру має діабет. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди, які вживають одну-дві банки солодкого напою на день, ризикують захворіти на діабет другого типу на 26% більше, ніж ті, хто вживає такі напої рідко.