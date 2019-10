"ПриватБанк" виграв суд у Лондоні (ОНОВЛЕНО)

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

Згідно з ухваленим рішенням, апеляційний суд підтвердив відповідність юрисдикції позову "ПриватБанку" про шахрайство його колишніх власників [Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній – трьох англійських і трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах] і повністю скасував рішення суду першої інстанції від 4 грудня 2018 року [про невідповідність юрисдикції позову фінустанови до ексвласників].

За цим рішенням, всесвітній арешт активів колишніх власників "Приватбанку" продовжиться і залишиться в силі до винесення судового рішення по суті.

Зазначається, що основна сума позову "ПриватБанку" на момент його ініціювання становила $1,9 млрд, у подальшому зросла до $2,6 млрд і зараз становить близько $3 млрд, з урахуванням відсотків, які продовжують нараховуватися в розмірі $500 тис. щодня.

У Міністерстві фінансів України наголошують, що розгляд позову по суті та є важливим кроком у рамках глобальної стратегії банку щодо повернення незаконно привласнених коштів його колишніми власниками. "Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що банк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько $3 млрд. Судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається чинним до ухвалення рішення по суті", – заявили у Мінфіні.

Національний банк України, у свою чергу зазначив, що рішення суду – гарна новина для платників податків України та для української економіки загалом. "Це дозволить продовжити роботу із захисту інтересів банку та відшкодування коштів вкладників, незаконно виведених із "ПриватБанку" до входження держави до його капіталу", – зазначив регулятор.

Нагадаємо, що слухання у цій справі відбулися наприкінці липня 2019 року. Вони проходили у відкритому режимі і тривали 5 днів.

Довідка: 18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той час були бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Проте екс-власники "ПриватБанку" вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як фінустанова і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії "ПриватБанку" в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту "ПриватБанку" підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в $5,5 млрд.

4 грудня 2018 року суд визнав, що "ПриватБанк" подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова. Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимогпроти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше $2,5 млрд.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.