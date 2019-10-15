Керівництво "ПриватБанку" заявляє про посилення тиску

Про це у інтерв`ю "НВ Бізнес" заявив голова правління "ПриватБанку" Петро Крумханзл, інформує БІЗНЕС.

"Я не хочу спекулювати. Але, якщо подивитися на факти, то в той період, коли змінювалася влада в країні, збільшився тиск на банк...Я не пам’ятаю точні дати, але десь з травня топ-менеджери банку почали отримувати повістки на допити за самими різними підставами, іноді формальними, іноді вельми креативними...Мене особисто запрошували на допити приблизно раз десять. Наприклад, одне з питань, які мені задавали, був "Чому ви наймаєте адвокатів, якщо у вас є юристи в банку?", — розповів Крумханзл.

При цьому він зазначив, що з Офісу президента України йому не телефонували. "Але, наприклад, зареєстровано кримінальне провадження, в якому стверджується, що я на самом деле я шпигун, який разом з іншими співробітниками банку намагається отримати державні секрети і передати їх іноземним урядам. Це, на мій погляд, вимагає великих фантазій. Перш за все, ні у мене, ні у моїх колег в банку немає доступу до державної таємниці. Це абсолютно божевільна ідея", — сказав голова правління банку.

Нагадаємо: