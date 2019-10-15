Гончарук спростовує замороження переговорів з МВФ

Цього тижня група міністрів з представниками Національного банку України вирушає до США на черговий раунд переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми співпраці з Україною.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у черговому випуску свого відеовлогу, інформує БІЗНЕС.

"Багато маніпуляцій навколо переговорів з МВФ. Постійно в пресі з’являються атаки різного ґатунку про те, що нібито вони зупинені, перервані. Наша група міністрів разом з представниками Національного банку поїде в США для того, щоб продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом щодо програми, яка, за нашими сподіваннями, оцінками, має розпочатися вже у цьому році", — сказав Гончарук.

Він розраховує на укладення трирічної програми, яка стане основою для продовження співпраці з усіма міжнародними партнерами. "Це не про гроші. Це, насамперед, про довіру до України та до української влади, про нашу здатність країни виконувати взяті на себе зобов'язання для всіх міжнародних партнерів. Це основа нормального інвестиційного клімату та макроекономічної стабільності", — додав очільник уряду.

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