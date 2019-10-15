Щорічно 14% продовольства псується під час зберігання зібраного врожаю і його транспортування.

Про це йдеться у доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) про становище в галузі харчових продуктів і сільського господарства за 2019 рік, інформує БІЗНЕС.

Дослідження щодо псування продукції на етапі споживання проводилися тільки в країнах з високим рівнем доходу; до псування схильні в першу чергу швидкопсувні продукти, такі як продукти тваринного походження, фрукти і овочі. У країнах з більш низьким рівнем доходу велика втрата свіжих фруктів і овочів пояснюється поганою інфраструктурою і браком холодильних складів. У багатих країнах більше можливостей для зберігання і транспортування продукції, що швидко псується, але там багато продуктів харчування викидають самі споживачі і магазини. До того ж і в багатих країнах є втрати на стадії зберігання.

"Для запобігання втратам продовольства під час транспортування необхідні повноцінно функціонуючі об'єкти фізичної інфраструктури та ефективна торговельна логістика. Певну роль в збереженні харчових продуктів можуть грати переробка і упаковка, проте втрати можуть бути наслідком незадовільного стану інфраструктури, а також технічних збоїв або людських помилок", — йдеться в доповіді.

Згідно із даними дослідження, псування харчової продукції на роздрібному рівні обумовлене її обмеженим терміном зберігання, необхідністю забезпечувати відповідність харчових продуктів естетичним стандартам за кольором, формою і розміром, а також мінливістю попиту.

"Поширеними причинами псування на етапі споживання є неграмотне планування покупок, придбання надмірної кількості продуктів (обумовлене занадто великим розміром порцій і упаковок), неправильне розуміння маркування (тобто написів "краще вжити до" і "використовувати до") і неналежні умови зберігання в домогосподарствах", — розповіли в ООН.

Нагадаємо, у жовтні Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН запустила глобальну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності про величезну кількість продуктів харчування, що викидається щодня. До кампанії з хештегом #StopTheWaste ВПП залучила кращих рестораторів і кухарів зі всього світу, закликавши їх не викидати продукти.

За даними організації, щороку третина з 4 млрд тонн продуктів, що виробляється у світі, викидається. Це щорічно завдає світовій економіці збитків майже в $1 трлн.