В Україні запрацювала європейська платформа інвестицій у нерухомість

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

У компанії запевняють, що надійність вкладених інвестицій забезпечується багатоступінчастою системою захисту від помилки. "Кожен запропонований інвесторам проєкт спочатку оцінює компетентна команда Bulkestate, в яку входять юристи та оцінювачі", – сказав співзасновник компанії в Україні Олексій Абасов

Зазначається, що краудфандинг (або колективні інвестиції) дозволяє заробити на нерухомості при набагато менших вкладеннях, ніж у звичайній ситуації, коли у нерухомість треба одразу вкласти як мінімум сотні тисяч євро (якщо йдеться про квартиру на недорогому ринку), а якщо інвестор хоче для мінімізації ризиків скласти портфель з кількох об'єктів, рахунок йтиме на мільйони.

Мінімальна сума інвестицій на Bulkestate.com становить 50 євро. Наразі середня прибутковість профінансованих через цю платформу проеєктів – близько 14% річних, тобто навіть невеликий внесок дозволяє на виході одержати не мікроскопічний дохід.

Ще однією перевагою цієї схеми є експертиза. У звичайній ситуації інвестор, вкладаючи істотну для себе суму в нерухомість, повинен добре розуміти, в якому технічному стані знаходиться конкретний об'єкт, що буде з територією навколо нього, як розвивається економіка країни і міста, де він знаходиться, а також багато іншого.

Bulkestate.com надає інвесторам власну експертизу. "Поки аудитори і оцінювачі не підтвердять, що так, проект вартісний, запропоновані цифри не взяті з голови, жоден об'єкт не з'явиться у нас онлайн", – зауважили в компанії.