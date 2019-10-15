Підприємці пікетують Офіс Зеленського — вимагають зупинити тотальну фіскалізацію (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві сьогодні,15 жовтня, під Офісом президента відбувається акція "За вето законопроєктів №1053-1, 1073 проти знищення єдиної системи оподаткування.

У Комітеті підприємців України (КПУ), який є організатором заходу, наголошують, що ці ініціативи "руйнують малий бізнес та суперечать обіцяному президентом курсу на економічну лібералізацію", повідомляє БІЗНЕС.

Підприємці вимагають накласти вето на закони №1053-1 та 1073, що, на їхню думку, ведуть до знищення спрощенної системи оподаткування.

Активісти закликають президента Володимира Зеленського підтримати малий і середній бізнес та заблокувати наступ фіскалів.

"Ви обіцяли — менше держави, більше підприємництва, але кишенькова Рада проголосувала за наше знищення! Зупини каральний наступ! Ні, знищенню підприємництва в Україні", — наголошують підприємці.

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