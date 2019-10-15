Успіх компаній залежить від кількості жінок у керівництві — дослідження

Вартість акцій компаній на фондовій біржі безпосередньо залежить від того, скільки жінок присутні в їх органах управління.

Про це свідчить дослідження швейцарського інвестбанку Credit Suisse, інформує БІЗНЕС.

Автори дослідження проаналізували показники біржових торгів акціями понад 3 тис. компаній з 56 країн станом на серпень поточного року. Згідно з оприлюдненими даними, кількість жінок в радах директорів корпорацій зросла в 2019 році до 20,6%, тоді як роком раніше цей показник становив 19,9%.

Так, лідерами за кількістю жінок у радах директорів компаній виявилися Європа (29,7%) і Північна Америка (24,7%). В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії) жінки становлять 14,4% у радах директорів. У Латинській Америці частка жінок у радах директорів склала 7,8%, в Японії — 5,7%. Зазначається, що хоча показники Японії є досить низькими, країна демонструє значний прогрес — ще на початку 2010-х років частка жінок в радах директорів тут була менше 1%.

Що стосується окремих країн, за часткою жінок у радах директорів лідирує Франція, де цей показник становить 44,4%. Далі йдуть Норвегія (40,9%), Бельгія (35,9%), Швеція (35%) та Італія (33,1%). Найгірші показники продемонстрували Японія (5,7%), Пакистан (5,5%) і Південна Корея (3,1%).

Окремо аналітики Credit Suisse вивчили частку жінок на позиціях топ-менеджерів у різних країнах і секторах. Лідерами за цим параметром виявилися Філіппіни (34%), Таїланд (28%), Австралія і Нова Зеландія (25%), Швеція (25%), Сінгапур (23%) і Малайзія (23%).

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Жінки на керівних посадах: це "подвійний зв'язок"

Крім того, аналітики банку проаналізували зв'язок між гендерною різноманітністю в керівництві компаній та їх результатами, вираженими динамікою цін акцій. Вони дійшли висновку, що в довгостроковій перспективі — з 2012 до 2019 років — наявність жінок у керівництві позитивно впливає на котирування.

Так, вартість акцій організацій, серед топ-менеджерів яких були 20% жінок і більше, перевершили показники підприємств з 15% жінок у керівництві як мінімум на 5%.

У середньому котирування акцій компаній з великою кількістю жінок в керівництві на 2% вище підприємств, де жінок-управлінців мало. "Ми встановили, що різноманітність у топ-менеджменті компаній в більшій мірі, ніж [гендерна] різноманітність у раді директорів, призводить до більш високих результатів. Компанії з командою менеджерів з великою різноманітністю демонстрували випереджальну динаміку з поправкою на сектор, що наближається до 4% в рік, в порівнянні з тими, у яких різноманітність була нижчою за середню", — йдеться в дослідженні.

Проте точну причину зв'язку ціни акцій і наявності жінок в керівництві компаній авторам дослідження не вдалося встановити.

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