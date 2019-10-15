Судний день: Сьогодні у Лондоні оголосять остаточне рішення щодо "ПриватБанку"

Апеляційний суд Англії та Уельсу сьогодні, 15 жовтня, оголосить остаточне рішення за апеляційною скаргою "ПриватБанку" на рішення першої інстанції від 4 грудня 2018 року про невідповідність юрисдикції позову фінустанови до екс-власників Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній.

Про це свідчить інформація на сайті суду, інформує БІЗНЕС.

Рішення мають оголосити о 10:30 за Лондоном (о 12:30 за Києвом).

Суддями у справі виступають Джуліан Фло (Julian Flaux), Девід Річардс (David Richards) і Гай Ньюї (Guy Newey).

До моменту оголошення рішення діятиме всесвітній арешт активів Коломойського і Боголобова. Якщо суд прийме сторону націоналізованого "ПриватБанку", то арешт продовжиться і також почнеться full trial, тобто повномасштабний судовий розгляд.

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Голова правління "ПриватБанку" Петро Крумханзл у інтерв`ю "НВ Бізнес" зазначив, що банк готовий до будь-якого рішення. "Перш, ніж переходити до розгляду справи по суті, потрібно з’ясувати чи може ця справа розглядатися в Лондоні. Ми готові до будь-якого рішення. Як позитивні, так і негативні сценарії є частиною нашої стратегії. Станом на сьогодні, сума позову з урахуванням відсотків становить приблизно 3 млрд доларів. І коли нас питають "а навіщо ви наймаєте юристів і витрачаєте гроші на суди", я відповідаю, що ми вкладаємо великі гроші, щоб повернути набагато більші суми...Ми будемо продовжувати судитися", — сказав він.

Довідка: 18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той час були бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Проте екс-власники "ПриватБанку" вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як фінустанова і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії "ПриватБанку" в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту "ПриватБанку" підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в $5,5 млрд.

4 грудня 2018 року суд визнав, що "ПриватБанк" подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова. Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимогпроти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше $2,5 млрд.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.