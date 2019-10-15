За вихідні: нова концепція ринку землі, "заморожені" переговори з МВФ та Нобелівська премія з економіки

Уряд оновив концепцію ринку землі

Кабінет міністрів за підсумками дискусії про ринок землі вирішив змінити модель реформи в частині покупки землі іноземцями та концентрації угідь в одних руках.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"За підсумками дискусії було прийнято рішення про те, що комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин створить інтегрований проект закону — на основі урядового законопроєкту з урахуванням зауважень і пропозицій, що стосуються найважливіших і найболючіших питань реформи", — написав він.

За його словами, земельна реформа буде враховувати інтереси і власників паїв, і фермерів, і агропідприємств.

Альтернативним законопроєктом до проєкту №2178 пропонується зменшити обмеження щодо концентрації земель в межах області з 15% до 8%, ввести обмеження щодо концентрації земель в межах об'єднаних територіальних громад в розмірі 35% та ввести тимчасову заборону на покупку землі компаніями з іноземним власником до 1 січня 2024 року.

Нагадаємо:

Зеленський доручив усунути перешкоди для відновлення кредитування

Володимир Зеленський обговорив з урядом пріоритетні кроки для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов прискорення зростання української економіки. Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За його словами, однією з головних перешкод до відновлення кредитування є незавершена судова реформа. "Банки повинні відчувати себе захищеними від ризиків неповернення коштів позичальниками, а виконання рішень судів повинно здійснюватись неухильно, ніяких стоп-листів. Тому судова реформа також залишається однією з ключових передумов для пожвавлення кредитування", — повідомив Зеленський.

Також він зазначив, що спільне завдання влади — усунути перешкоди до відновлення кредитування і вирішити проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати.

Нагадаємо:

2 серпня в Офісі президента обіцяли українцям іпотеку під 12-13% річних вже в наступному році.

4 жовтня уряд та Національний банк України домовились про взаємодію для забезпечення доступного кредитування.

Переговори з МВФ заморожені через Коломойського і "ПриватБанк" — Рожкова

Переговори України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму фінансування можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над "ПриватБанком".

Про це заявила заступник глави Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова, інформує БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

"Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми "ПриватБанку". Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія", — сказала Рожкова.

Вона попередила про "величезну небезпеку" для інвестиційного клімату України, якщо спір не буде врегульовано належним чином. На її думку, проблема "ПриватБанку" повинна бути вирішена не шляхом розрахунків з колишніми власниками.

Рожкова також наголосила, що МВФ хоче сильний сигнал від уряду про збереження адміністративної незалежності "ПриватБанку" і незалежності Національного банку України.

У свою чергу, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що інформація про зрив переговорів НБУ з МВФ про новий транш через спір олігарха Ігоря Коломойського за контроль над "ПриватБанком" не є правдивою. "Reuters процитували Катерину Рожкову: "Переговори з МВФ про новий транш припинені через питання Приватбанку. Це не правда! Переговори не припинені. На цьому тижні міністр фінансів, я і голова правління НБУ будуть в Вашингтоні зустрічатися з МВФ", — написав Милованов у Facebook.

Міністр також додав, що в питанні "ПриватБанку" немає порушень домовленостей з МВФ.

Наразі уряд веде переговори про нову кредитну програму МВФ обсягом $3,9 млрд. Рожкова сказала, що розмір програми може бути збільшений до $8 млрд.

Нагадаємо:

8 жовтня Господарський суд Києва вирішив вчергове перенести на 17 жовтня розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку між Міністерством фінансів і особами, які були на той момент його акціонерами.





10 жовтня Зеленський заявив, що готовий обговорити долю "ПриватБанку" з Коломойським, але наголосив, що буде захищати інтереси держави.

Жеваго стверджує, що не одержував ніяких юридичних повідомлень

Екс-власник банку "Фінанси і кредит", депутат ВР III-VIII скликань Костянтин Жеваго відкидає звинувачення у скоєнні проступку і стверджує, що не отримував жодних юридичних повідомлень.

Про це йдеться в заяві ради директорів компанії Ferrexpo, мажоритарієм і виконавчим директором якої є Жеваго, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Раду директорів було проінформовано про те, що Жеваго не було вручено ніяких юридичних повідомлень", — йдеться у документі, оприлюдненому на Лондонській фондовій біржі 14 жовтня.

Також наголошується, що рада директорів "уважно стежить за ситуацією і буде здійснювати будь-які дії, необхідні в інтересах усіх акціонерів і компанії".

Нагадаємо:

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Також у рамках розслідування двох кримінальних провадженнях було повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.

27 вересня ДБР заочно вручило Костянтину Жеваго підозру в справі банку "Фінанси та Кредит".

3 жовтня в Нацбанку повідомили, що Шевченківський райсуд Києва стягнув 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на користь регулятора.

9 жовтня Жеваго оголосили у розшук.

Україна посідає друге місце в Європі за запасами газу

Запаси природного газу в Україні складають 280 млрд кубометрів.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на "Новое время".

Після того, як Нідерланди вирішили до 2022 року припинити розробку свого найбільшого газового родовища Ґронінґен, доступні запаси газу в цій країні скоротяться майже втричі. Через це Україна виходить на друге місце в Європі за запасами природного газу. Зараз вони становлять 280 млрд кубометрів. На європейському континенті більше тільки у Норвегії.

Нагадаємо, за даними НАК "Нафтогаз України", станом на початок вересня 2019 року в підземні сховища газу було закачано на 3,6 млрд кубометрів газу більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Торговельна війна: США і Китай пішли на компроміс

Під час чергового раунду торговельних переговорів між Китаєм та США сторони досягли суттєвого прогресу з обговорюваних питань.

Про це заявив глава делегації Китаю, заступник прем'єра Держради КНР Лю Хе під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На основі важливого консенсусу глав двох держав сторони провели відверте, ефективне і конструктивне обговорення торговельно-економічних проблем, що становлять спільний інтерес", — заявив Лю Хе.

Сторони досягли істотного прогресу в таких галузях, як сільське господарство, захист інтелектуальної власності, обмінні курси валют, фінансові послуги, розширення торговельного співробітництва, передача технологій, врегулювання суперечок.

За словами китайського віцепрем'єра, "сторони домовилися про подальші консультації і спільну роботу в напрямові досягнення остаточної угоди". Крім того, було обговорено відмову США від планів щодо підвищення мит. В обмін на це, Китай, зокрема, зобов'язується купувати у США більше сільгосппродукції.

Американські ЗМІ відзначали, що ця угода може дозволити сторонам укласти "перемир'я" в торговельній війні і зайнятися узгодженням більш масштабного договору з торгівлі.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на швидке завершення оформлення так званої першої фази торгової угоди Вашингтона з Пекіном. "Відносини з Китаєм — дуже хороші. Ми завершимо велику першу фазу операції, після чого відразу приступимо до другої фази. Перша фаза може бути остаточно узгоджена і підписана незабаром", — написав він у Twitter.

За словами Трампа, в рамках досягнутих домовленостей "Китай вже почав купувати сільгосппродукцію у наших чудових фермерів і власників ранчо". Також він підтвердив, що погодився відмовитися від планів щодо підвищення мит на китайську продукцію, що планувався на 15 жовтня 2019 року.

Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю

У 2019 році премію з економіки імені Альфреда Нобеля вручили за боротьбу із бідністю. За "експериментальний підхід до зниження глобальної бідності" її отримали троє вчених – Абіджит Банерджі з Індії, Естер Дюфло з Франції та Майкл Кремер зі США.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на повідомлення оргкомітету The Nobel Prize.

"Цьогорічна премія з економічних наук стосується зменшення бідності у світі. Як подолати бідність – фундаментальне і непросте запитання. А лауреати довели, що краще поділити його на кілька менших і чіткіших. Вони дослідили вплив втручання у різних важливих сферах, таких як освіта, охорона здоров'я, сільське господарство та доступ до кредитів. Які втручання працюють? Чому? І чи користь переважає вартість? Ефективна політика зниження бідності вимагає відповідей на ці запитання. І найнадійніший спосіб дізнатися відповідь: випробувати певне втручання у польових умовах. Цей експериментальний підхід повністю трансформував дослідження економік, що розвиваються. Результати мали очевидний вплив на політику і поліпшують наші шанси проти глобальної бідності", – заявив член комітету премії з економіки ім. Альфреда Нобеля Петер Фредріксон.

Француженка Естер Дюфло стала лише другою жінкою у цій номінації і наймолодшою лауреаткою за історію премії.