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Через імпорт електроенергії з РФ Україна втратить міжнародну підтримку — Плачков

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Відновлення імпорту електроенергії з Росії загрожує Україні втратою міжнародної підтримки та фінансової допомоги.

Про це повідомив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков у своїй колонці, оцінюючи наслідки імпорту електроенергії з РФ.

"Згортання реформ, неможливість впровадження європейських вимог, неможливість синхронізації з європейською енергосистемою – все це призведе до повного "заморожування" програм підтримки європейських донорів. Єврокомісія вже сьогодні висловлює здивування діями, які приймаються без узгодження з нею", — написав Плачков.

Він нагадав, що вже зараз ЄС притримав 500 млн макрофінансової допомоги через нерозуміння курсу української влади щодо завершення реформи ринку електроенергії. На його думку, відновлення імпорту струму з Росії призведе до зупинення інших програм підтримки.  

"Через рік донори почнуть зупиняти програми підтримки, і Україна здійснить найбільш руйнівне для своєї енергетичної безпеки повне і безповоротне розвернення у бік Росії", —прогнозує Плачков.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, екс-голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що міжнародні партнери України висловлюють занепокоєння тим, що Україна купує електроенергію у російської компанії "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сєчін перебуває під санкціями США через анексію Криму. Також він наголосив на неприпустимості ведення бізнесу з країною-агресором.

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