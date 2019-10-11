Велика приватизація: ОГХК переходить до Фонду держмайна

Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) переходить під управління Фонду державного майна України.
Про це йдеться в наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 9 жовтня 2019 року, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.
Трудовий колектив ОГХК підтримав це рішення. "Для нашої компанії наказ Мінекономрозвитку – це фактично старт приватизації. Ми підтримуємо її початок", – сказав в.о голови правління Об’єднаної гірничо-хімічної компанії Олександр Гладушко.
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За його словами, попереду багато роботи з підготовки підприємства до продажу.
Нагадаємо:
- З початку 2019 року через електронні аукціони було продано 197 об’єкта малої приватизації.
- Україна очікує отримати 5-6 млрд грн від малої приватизації у 2020 році.
- 9 жовтня Фонду держмайна передали на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК.
- 11 жовтня група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про готовність взяти участь у конкурсах з приватизації державних підприємств "Електроважмаш" і ОГХК.