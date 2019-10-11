Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує МВА шлях до успіху?

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

12
Сб., жовт.
19 Нові матеріали

Велика приватизація: ОГХК переходить до Фонду держмайна

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) переходить під управління Фонду державного майна України.

Про це йдеться в наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 9 жовтня 2019 року, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Трудовий колектив ОГХК підтримав це рішення. "Для нашої компанії наказ Мінекономрозвитку – це фактично старт приватизації. Ми підтримуємо її початок", – сказав в.о голови правління Об’єднаної гірничо-хімічної компанії Олександр Гладушко.

Читайте також: Чому інвестиції люблять приватність?

За його словами, попереду багато роботи з підготовки підприємства до продажу.

Нагадаємо: 

Фонд держмайна ОГХК приватизація