Велика приватизація: ОГХК переходить до Фонду держмайна

Про це йдеться в наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 9 жовтня 2019 року, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Трудовий колектив ОГХК підтримав це рішення. "Для нашої компанії наказ Мінекономрозвитку – це фактично старт приватизації. Ми підтримуємо її початок", – сказав в.о голови правління Об’єднаної гірничо-хімічної компанії Олександр Гладушко.

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За його словами, попереду багато роботи з підготовки підприємства до продажу.

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