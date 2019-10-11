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Сб., жовт.
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Тіньова економіка досягла 47,2% від ВВП у минулому році – дослідження

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У 2018 році рівень тіньової економіки становив 47,2% від загального обсягу ВВП, що на 0,4% більше, ніч у 2017 році (46,8%).

Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує БІЗНЕС.

Дослідження показало, що по всіх регіонах України спостерігається зростання рівня тіньової економіки в середньому на 1,5% за винятком Півночі і Центру, де зафіксовано скорочення на 4,3%.

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Найбільш тінізованими секторами економіки є роздрібна торгівля та будівництво, де масштаби тіньової економіки перевищують 50%, хоча, на відміну від інших секторів, саме тут в 2018 році відбулося зниження рівня тіньової економіки у порівнянні з 2017 роком.

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 Дослідники назвали три складових тіньової економіки: приховування доходу від бізнесу, приховування реальної кількості найманих працівників і приховування реальних розмірів виплаченої зарплати, або ж зарплата "у конвертах".

Найбільшу частку в тіньовій економіці як у 2018 році, так і в 2017-му, складає приховування доходу від бізнесу, хоча його частка зменшилася з 60,2% до 56,7%.

Щодо приховування кількості працівників, то її частка залишалася майже незміною у 2017 та 2018 рр.

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Водночас значно зросла частка приховування виплаченої зарплати – з 18,3% у 2017 році до 21,4% у 2018 році.

При цьому в КМІС відзначають, що підприємці побоюються бути спійманими за навмисно неправдиву звітність. Переважна більшість з них вважає, що у разі, якщо їх "спіймають" за неповну звітність, то це їм загрожуватиме серйозними штрафами, які вплинуть на подальшу діяльність компанії.

Опитування проводилося в березні-травні 2019 року. У ньому взяли участь 800 власників, керівників і топ-менеджерів українських компаній, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у січні-вересні 2018 року рівень тіньової економіки становив 32% від офіційного ВВП. Це найнижчий рівень за останні 10 років та на 1 відсотковий пункт менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

тіньова економіка дослідження