ДТЕК Ахметова звинувачують у блокуванні імпорту електрики зі Словаччини

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу проти "ДТЕК Західенерго" за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем на ринку електричної енергії у межах торгівельної зони Бурштинського "енергоострову".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У Комісії повідомили, що протягом перших трьох місяців після запровадження нової моделі ринку електричної енергії зріс дефіцит пропозицій електричної енергії на ринках "на добу наперед" та на "внутрішньодобовому".

За інформацією учасників ринку, окремі трейдери (постачальники), що входять до складу вертикально інтегрованих компаній або причетних до їх господарської діяльності, використовуючи монопольне становище, блокують можливість імпорту електроенергії з держав – сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема з боку Словаччини.

"Йдеться про діяльність компанії АТ "ДТЕК Західенерго" та пов’язаних з нею трейдерів у торгівельній зоні Бурштинського "енергоострову", в результаті якої у період з липня по вересень 2019 року були викуплені потужності міждержавного перетину з української сторони, залишились вільними потужності зі сторони Словаччини, а обсяги імпорту електроенергії в цю зону з боку Словаччини були незначними", – повідомляє регулятор.

При цьому вказується, що одночасно компанія "ДТЕК Західенерго" у липні – вересні 2019 року зменшувала обсяги продажів електроенергії на ринку "на добу наперед" та на "внутрішньодобовому ринку", що змушувало постачальників та їх споживачів отримувати електроенергію на балансуючому ринку за більш високою ціною.

"У зв’язку з цим Антимонопольний комітет України 4 жовтня 2019 року відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем АТ "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії у межах торгівельної зони Бурштинського "енергоострову", оскільки компанія виробляє близько 90 відсотків від загального обсягу електроенергії у цій зоні", – зазначили в НКРЕКП.

Також Комісія офіційно звернулася до оператора системи передачі електроенергії Словаччини – компанії SEPS, уряду цієї країни для з’ясування технічних питань щодо учасників аукціонів міждержавного перетину з боку Словаччини та об’єктивної оцінки ситуації, що склалася з блокуванням постачання імпорту електроенергії в Україну.

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