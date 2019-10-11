Президент підписав закон, який скасовує податок на інвестиції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні".



Відповідна інформація вказана у законопроєкті №1059 на сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

У розділі про стан проходження документа зазначається, що 11 жовтня його було повернуто з підписом Президента.

Метою документа є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності національного законодавства кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.

Цей закон скасовує пайовий внесок у розвиток інфраструктури міста.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1059 у другому читанні та в цілому як закон, а 27 вересня Голова ВР Дмитро Разумков передав його на підпис президенту.

11 жовтня головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2. Вікторія Берещак повідомила, що за два роки забудовники витратять на потреби столиці понад 180 млн грн.