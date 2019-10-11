Половина з топ-20 найбільших оптовиків причетна до офшорів – дослідження

Топ-20 компаній, які займаються оптовою торгівлею, мають різноманітні напрямки роботи ‒ здебільшого працюють на міжнародних ринках, при цьому половина з них має зв’язок з офшорами.
Про це свідчать дані дослідження аналітиків YouControl, інформує БІЗНЕС.
Так, серед компаній-оптовиків із найбільшою виручкою у 2018 році, п’ять торгують паливом, чотири зерном, три мають КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля", три продають тютюнові вироби, по дві ‒ метал та фармацевтичні товари і одна займається м’ясом.
"Торгівля нафтопродуктами, аграрною продукцією, фармацевтикою та тютюновими виробами – це традиційно найбільш потужні та концентровані види оптової торгівлі в Україні. Не дивно, що компанії цього сектору завжди очолюють ренкінги за обсягом чистого доходу не лише в торговельному сегменті, а й загалом серед усіх компаній країни. Більшість із них є складовими структури найбільших бізнес-груп. Вони виступають у ролі основних каналів передачі виручки від покупців готової продукції до первинних виробничих ланок власних вертикально-інтегрованих систем", – пояснюють експерти YouControl.
Топ-20 компаній-оптовиків за виручкою у 2018 році:
|Назва компанії
|Виручка 2018 року
|ТОВ "Тедіс Україна"
|51,0 - 51,5 млрд
|ТОВ "ДТЕК Трейдінг"
|51,0 - 51,5 млрд
|ТОВ "Кернел-Трейд"
|46,0 - 46,5 млрд
|ПП "ОККО-Бізнес Контракт"
|34,5 - 35,0 млрд
|ПРАТ "Миронівський хлібопродукт"
|34,0 - 34,5 млрд
|ТОВ "БНК-Україна"
|34,0 - 34,5 млрд
|ТОВ "БАДМ"
|31,5 - 32,0 млрд
|ТОВ "Метінвест-СМЦ"
|30,5 - 31,0 млрд
|ТОВ "ВОГ ТРЕЙД"
|28,5 - 29,0 млрд
|СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"
|27,0 - 27,5 млрд
|ТОВ "Нафтотрейд Ресурс"
|26,0 - 26,5 млрд
|ТОВ СП "Нібулон"
|25,0 - 25,5 млрд
|ТОВ "Оптимал Трейд"
|24,5 - 25,0 млрд
|ТОВ "АДМ Юкрейн"
|24,5 - 25,0 млрд
|ТОВ "Статус-Трейд"
|23,5 - 24,0 млрд
|ТОВ "Полюс Трейдинг"
|21,0 - 21,5 млрд
|ТОВ "ФМСД"
|21,0 - 21,5 млрд
|МПП Фірма "Ерідон"
|20,5 - 21,0 млрд
|ТОВ "АТ Каргілл"
|18,5 - 19,0 млрд
|ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна"
|17,5 - 18,0 млрд
У дослідженні також вказується, що половина підприємствів лідерів причетні до "офшорів” через власників чи бенефіціарів. "Улюбленою" їхньою низькоподатковою юрисдикцією став Кіпр – з ним пов’язані п’ять компаній, три – мають зв’язки зі Швейцарією, а дві – з Оманом.
Зазначається, що серед компаній-оптовиків із топу лише п’ять були засновані в 90-х роках. При цьому 8 працюють на ринку з 2000-х років, а ще 7 – з 2010 року.
Загалом компанії-лідери мають реєстраціюКиєва (13 підприємств); Київської області (2 підприємства); Волинської області (2 підприємства); Дніпропетровської області (1 підприємство); Миколаївської області (1 підприємство); Одеської області (1 підприємство).
Лише два представника топу не мають торгових відносин за кордоном.
Нагадаємо, СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор більше $17 млн.