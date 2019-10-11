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Пт., жовт.
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Половина з топ-20 найбільших оптовиків причетна до офшорів – дослідження

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Топ-20 компаній, які займаються оптовою торгівлею, мають різноманітні напрямки роботи ‒ здебільшого працюють на міжнародних ринках, при цьому половина з них має зв’язок з офшорами.

Про це свідчать дані дослідження аналітиків YouControl, інформує БІЗНЕС.

Так, серед компаній-оптовиків із найбільшою виручкою у 2018 році, п’ять торгують паливом, чотири зерном, три мають КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля", три продають тютюнові вироби, по дві ‒ метал та фармацевтичні товари і одна займається м’ясом.

top20 optoviki infografic

"Торгівля нафтопродуктами, аграрною продукцією, фармацевтикою та тютюновими виробами – це традиційно найбільш потужні та концентровані види оптової торгівлі в Україні. Не дивно, що компанії цього сектору завжди очолюють ренкінги за обсягом чистого доходу не лише в торговельному сегменті, а й загалом серед усіх компаній країни. Більшість із них є складовими структури найбільших бізнес-груп. Вони виступають у ролі основних каналів передачі виручки від покупців готової продукції до первинних виробничих ланок власних вертикально-інтегрованих систем", – пояснюють експерти YouControl.

Топ-20 компаній-оптовиків за виручкою у 2018 році:

Назва компанії Виручка 2018 року
ТОВ "Тедіс Україна" 51,0 - 51,5 млрд
ТОВ "ДТЕК Трейдінг" 51,0 - 51,5 млрд
ТОВ "Кернел-Трейд" 46,0 - 46,5 млрд
ПП "ОККО-Бізнес Контракт" 34,5 - 35,0 млрд
ПРАТ "Миронівський хлібопродукт" 34,0 - 34,5 млрд
ТОВ "БНК-Україна" 34,0 - 34,5 млрд
ТОВ "БАДМ" 31,5 - 32,0 млрд
ТОВ "Метінвест-СМЦ" 30,5 - 31,0 млрд
ТОВ "ВОГ ТРЕЙД" 28,5 - 29,0 млрд
СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" 27,0 - 27,5 млрд
ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" 26,0 - 26,5 млрд
ТОВ СП "Нібулон" 25,0 - 25,5 млрд
ТОВ "Оптимал Трейд" 24,5 - 25,0 млрд
ТОВ "АДМ Юкрейн" 24,5 - 25,0 млрд
ТОВ "Статус-Трейд" 23,5 - 24,0 млрд
ТОВ "Полюс Трейдинг" 21,0 - 21,5 млрд
ТОВ "ФМСД" 21,0 - 21,5 млрд
МПП Фірма "Ерідон" 20,5 - 21,0 млрд
ТОВ "АТ Каргілл" 18,5 - 19,0 млрд
ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" 17,5 - 18,0 млрд

 

У дослідженні також вказується, що половина підприємствів лідерів причетні до "офшорів” через власників чи бенефіціарів. "Улюбленою" їхньою низькоподатковою юрисдикцією став Кіпр – з ним пов’язані п’ять компаній, три – мають зв’язки зі Швейцарією, а дві – з Оманом. 

Зазначається, що серед компаній-оптовиків із топу лише п’ять були засновані в 90-х роках. При цьому 8 працюють на ринку з 2000-х років, а ще 7 – з 2010 року. 

Загалом компанії-лідери мають реєстраціюКиєва (13 підприємств); Київської області (2 підприємства); Волинської області (2 підприємства); Дніпропетровської області (1 підприємство); Миколаївської області (1 підприємство); Одеської області (1 підприємство).

Лише два представника топу не мають торгових відносин за кордоном.

Нагадаємо, СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор більше $17 млн.

 

YouControl дослідження Оптовики .офшор