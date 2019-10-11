Половина з топ-20 найбільших оптовиків причетна до офшорів – дослідження

Топ-20 компаній, які займаються оптовою торгівлею, мають різноманітні напрямки роботи ‒ здебільшого працюють на міжнародних ринках, при цьому половина з них має зв’язок з офшорами.

Про це свідчать дані дослідження аналітиків YouControl, інформує БІЗНЕС.

Так, серед компаній-оптовиків із найбільшою виручкою у 2018 році, п’ять торгують паливом, чотири зерном, три мають КВЕД "Неспеціалізована оптова торгівля", три продають тютюнові вироби, по дві ‒ метал та фармацевтичні товари і одна займається м’ясом.

"Торгівля нафтопродуктами, аграрною продукцією, фармацевтикою та тютюновими виробами – це традиційно найбільш потужні та концентровані види оптової торгівлі в Україні. Не дивно, що компанії цього сектору завжди очолюють ренкінги за обсягом чистого доходу не лише в торговельному сегменті, а й загалом серед усіх компаній країни. Більшість із них є складовими структури найбільших бізнес-груп. Вони виступають у ролі основних каналів передачі виручки від покупців готової продукції до первинних виробничих ланок власних вертикально-інтегрованих систем", – пояснюють експерти YouControl.

Топ-20 компаній-оптовиків за виручкою у 2018 році:

У дослідженні також вказується, що половина підприємствів лідерів причетні до "офшорів” через власників чи бенефіціарів. "Улюбленою" їхньою низькоподатковою юрисдикцією став Кіпр – з ним пов’язані п’ять компаній, три – мають зв’язки зі Швейцарією, а дві – з Оманом.

Зазначається, що серед компаній-оптовиків із топу лише п’ять були засновані в 90-х роках. При цьому 8 працюють на ринку з 2000-х років, а ще 7 – з 2010 року.

Загалом компанії-лідери мають реєстраціюКиєва (13 підприємств); Київської області (2 підприємства); Волинської області (2 підприємства); Дніпропетровської області (1 підприємство); Миколаївської області (1 підприємство); Одеської області (1 підприємство).

Лише два представника топу не мають торгових відносин за кордоном.

Нагадаємо, СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор більше $17 млн.