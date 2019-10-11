За два роки забудовники витратять на потреби столиці понад 180 млн грн

Упродовж 2019-20 років забудовники, що тільки-но розпочали зведення своїх житлових комплексів у Києві, мають витрати на потреби столиці понад 180 млн грн.

Про це БІЗНЕСу повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2. Вікторія Берещак.

За її словами, вказана сума складає третину від очікуваних надходжень від пайового внеску в даний період. "При цьому ці кошти будуть витрачені адресно, на вирішення конкретних потреб районів, а не потраплять до бюджетної "криниці", де вони, м’яко кажучи, загубляться поміж кабінетів чи кишень чиновників", – зазначила Берещак.

За її даними, понад 60% ЖК, будівництво яких розпочалося в перші 9 місяців поточного року, вийшли за межі свого проєкту і вклалися в розвиток інфраструктури району.

"Наразі забудовники витрачають значні суми на будівництво садочків, шкіл, амбулаторій, створення публічних просторів не тільки для мешканців комплексу, але й району забудови. Ця тенденція набуває ознак закономірної необхідності", – зазначає експерт.

До прикладу, вона вказала на наміри забудовника одного столичного ЖК витратити понад 12 млн грн на благоустрій 1,5 тис. кв. метрів набережної Русанівського каналу. При цьому даний забудовник при реалізації житлового комплексу має намір звести дитячий садок на 80 місць та створити спортивно-оздоровчого центр для всіх мешканців району. Тобто, попри скасування пайового внеску, будівельний бізнес надалі готовий підвищувати свою соціальну відповідальність і вкладати кошти в розвиток інфраструктури.

"Забудовники готові вкладатися в місто, проте очікують від держави прозорих правил гри і жорстокої боротьби з будь-якими проявами корупції в будівельні галузі", – зауважила Берещак.

На її переконання, відтермінування скасування пайового внеску до 2021 року – це можливість для місцевої влади знайти альтернативні джерела для вирішення інфраструктурних проблем. Зокрема в Києві однією з пересторог стосовно скасування пайового внеску вважається катастрофічний стан інженерної інфраструктури.

"Застарі комунікації не витримують навантаження, і потребують, якщо не суцільного оновлення, то хоча б точкових ремонтів, що здійсюнювався завдяки новим будівництвам", – наголосила Берещак.

Вона нагадала, що інфраструктурний комплекс столиці належить переважно приватним компаніям, які мали б самотужки опікуватися станом свого майна. Тому всі питання стосовно оновлення мереж варто адресувати безпосередньо до Київенерго, Київводоканалу та Київгазу.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону №1059, який, зокрема, скасовує обов’язок забудовників сплачувати пайовой внесок у розвиток інфраструктури населеного пункту.