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У Британії випустили першу в світі платіжну карту із чистого золота (ФОТО)

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Королівський монетний двір Великої Британії спільно з Mastercard і фірмою платіжних технологій Accomplish Financial випустили першу в світі платіжну карту з чистого 18-каратного золота.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт монетного двору і Daily Mail.

Вартість замовлення карти — 18 750 фунтів стерлінгів (близько $ 23 000).Виготовлення за власним дизайном обійдеться дорожче. Преміальна карта Raris є дебетовою. На ній будуть вигравірувані ім'я та особисті дані власника.

Власники золотої карти не платитимуть комісію при переказі грошей або обміні валют.

"Королівський монетний двір постійно робить нововведення, і, як провідний британський генератор рішень у галузі дорогоцінних металів, ми дуже раді випуску карти Raris з чистого золота на знак визнання зростаючого попиту споживачів на унікальні й розкішні платіжні картки", — заявила генеральний директор Королівського монетного двору Енн Джессопп.

Нагадаємо:

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